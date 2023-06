GoodWe Technologies es el nuevo licenciatario para la tecnología de apagado rápido de Tigo Energy

Según el acuerdo de licencia, GoodWe está autorizado a implementar productos que contengan propiedad intelectual de apagado rápido de Tigo para cumplir con las normas de seguridad.

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), proveedor líder de soluciones inteligentes de almacenamiento de energía y energía solar, anunció hoy el otorgamiento a GoodWe Technologies Co., Ltd., fabricante de inversores solares y proveedor de soluciones de energía inteligente, de la licencia para la tecnología de apagado rápido a nivel de módulo de Tigo. Según el acuerdo, los productos GoodWe que cumplen y califican para la certificación, según la especificación de apagado rápido de SunSpec, no atentarán en contra de las patentes con licencia de Tigo. La tecnología de apagado rápido de Tigo se implementará en el dispositivo de apagado rápido GoodWe.

Tigo es líder en tecnología de apagado rápido y electrónica de potencia a nivel de módulo (MLPE), con más de cien patentes concedidas o pendientes. La empresa otorga activamente licencias de su tecnología patentada a otros fabricantes de equipos solares y ha prevalecido en múltiples disputas de patentes. La tecnología de apagado rápido de Tigo cumple con el UL 1741, el estándar de seguridad para inversores, convertidores, controladores y equipos de sistemas de interconexión para uso con recursos de energía distribuida, así como la especificación de apagado rápido SunSpec y los requisitos de apagado rápido del Código Eléctrico Nacional (NEC) de EE. UU. Millones de productos Tigo MLPE están instalados en todo el mundo y proporcionan energía solar optimizada, monitoreada y segura para proteger la infraestructura crítica de energía solar y brindar un ROI constante durante la vida útil de los sistemas de energía renovable.

“Es un gran placer recibir a GoodWe a la familia de empresas del sector solar que entienden el valor de la innovación y que se comprometen en brindar continuamente a los instaladores solares equipos y seguridad confiables”, comentó Zvi Alon, presidente y director ejecutivo de Tigo Energy. Inc. “Tigo continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, impulsando la innovación y brindando soluciones seguras y confiables para el sector de la energía solar. Nuestras patentes son la manifestación de esta inversión, y ofrecemos términos de licencia razonables y no discriminatorios a las empresas de este sector”.

Acerca de Tigo Energy

Fundada en 2007, Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) es líder mundial en la fabricación y el desarrollo de soluciones inteligentes de hardware y software que mejoran la seguridad, aumentan el rendimiento energético y reducen los costos operativos de los sistemas solares residenciales, comerciales y a escala de los servicios públicos. Tigo combina su tecnología Flex MLPE (Module Level Power Electronics) y de optimizador solar con capacidades de software inteligentes en la nube para ofrecer capacidades avanzadas de supervisión y control de la energía. Los productos Tigo MLPE aumenta al máximo el rendimiento, permiten monitorear la energía en tiempo real y aseguran el apagado rápido requerido por el código a nivel de módulo. La empresa también desarrolla y fabrica productos como inversores y sistemas de almacenamiento en baterías para el mercado residencial de la energía solar más almacenamiento. Para más información, visite www.tigoenergy.com.

