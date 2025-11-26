Golpe de Estados en Guinea-Bisáu: militares tienen el control total 

La inestabilidad en África Occidental toma un nuevo giro luego de que los militares de Guinea-Bisáu declaran control total del país, según comunicados emitidos la tarde del martes.

Este anuncio surge después de varios días de movimientos militares y disparos registrados en la capital, Bissau, alimentando la preocupación internacional ante un posible golpe de Estado en este pequeño país de África.

Según las autoridades militares, la operación estaría dirigida a restablecer el orden y la seguridad tras episodios de descontento y división interna entre distintas facciones.

Guinea-Bisáu, históricamente marcada por la inestabilidad política y varios intentos de golpe de Estado, atraviesa ahora un nuevo episodio crucial cuyo desenlace es incierto.

Contexto histórico de golpes militares en Guinea-Bisáu

Guinea-Bisáu ha sufrido, desde su independencia, numerosos levantamientos militares y gobiernos breves, convirtiéndola en uno de los países africanos con mayor volatilidad política.

Este reciente levantamiento reviva las alarmas regionales, ya que África Occidental enfrenta una oleada de golpes militares recientes en naciones como Níger y Mali.

Analistas internacionales advierten que la falta de instituciones sólidas y la recurrente intervención militar complican la estabilidad democrática de la región.