Goldie Hawn y MindUP Se Asocian con Insight Timer para Llevar el Aprendizaje Consciente a Padres e Hijos de Todo el Mundo de Forma Gratuita

Mientras estudiantes de todo el mundo experimentan horarios y entornos de aprendizaje interrumpidos, MindUP pone estrategias claves de su programa basado en evidencia en los bolsillos de padres y maestros a través de Insight Timer.

La actriz, autora de best-sellers y fundadora Goldie Hawn creó MindUP junto con investigadores, científicos y educadores para enseñar a los niños cómo regular las emociones, formar relaciones positivas y aumentar el bienestar general a través de la psicología positiva, la conciencia plena, la neurociencia y el aprendizaje socioemocional. Los ejercicios gratuitos de cinco minutos realizados para Insight Timer enseñan a los niños la gratitud diaria, los “descansos para el cerebro” y la bondad que han demostrado mejorar la concentración, la resistencia, el optimismo y la empatía. Los ejercicios de audio están disponibles en inglés, español, portugués y francés, con más idiomas por venir este año.

El 13 de noviembre, Hawn ofrecerá una sesión en vivo en inglés en Insight Timer a las 12pm (México) / 7pm (España) para explicar la ciencia detrás del programa de acondicionamiento mental, MindUP, que está acreditado por el Colaborativo para el aprendizaje académico, social y emocional (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, CASEL). Mientras los padres buscan formas de apoyar y, en algunos casos, ayudan a supervisar a los estudiantes durante un año escolar no tradicional, los ejercicios de MindUP en Insight Timer les enseñan a los niños concentración, empatía y construcción de relaciones, lo que una pantalla a menudo interrumpe.

“Estamos orgullosos de agregar los recursos de aprendizaje de MindUP a nuestra biblioteca gratuita para apoyar a los padres y educadores a medida que se enfrentan a nuevos desafíos al enseñar tecnología a los niños”, señaló Christopher Plowman, director ejecutivo de Insight Timer. “Esta asociación con MindUP se alinea con nuestros valores para que Insight Timer sea siempre un uso más consciente del tiempo de pantalla”.

En Septiembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud informó que la depresión es una de las principales causas de enfermedades y discapacidades entre adolescentes y a principios de este año, informa, junto con las Naciones Unidas, que más niños están teniendo dificultades con la concentración y el nerviosismo en medio de los cambios de estilo de vida durante la pandemia de COVID-19. Mientras las escuelas de todo el mundo luchan por reabrir por completo, millones de niños aprenderán en aulas improvisadas en casa entre posibles distracciones o entornos inadecuados. MindUP creó contenido para Insight Timer para llenar ese vacío al hacer que los componentes de su bien investigado programa de capacitación de varios años sean accesibles para cualquier persona que se encuentre como maestro este año.

“Es un gran honor estar asociados con Insight Timer, empresa global que tiene la capacidad de crear una actitud edificante, tranquila y variada para el bienestar emocional”, manifestó Goldie Hawn, fundadora de MindUP. “Durante este tiempo de incertidumbre, los niños se ven afectados emocionalmente negativamente y enfrentan síntomas de estrés y ansiedad. Nuestro programa MindUP ayuda a abordar estos problemas al crear aptitud mental y estabilidad emocional. Gracias a Insight Timer, podemos ofrecer algunas de nuestras prácticas educativas a los padres que están ayudando con la educación en el hogar y a los maestros que están aprendiendo a enseñar virtualmente”.

MindUP se unirá a la biblioteca gratuita de Insight Timer entre los ejercicios de atención plena de neurociencia de Judson Brewer M.D. Ph.D, Rick Hanson Ph.D, Dan Siegel M.D., Olga Lucia Gamboa Ph.D, Carmen Román Ph.D y otros investigadores destacados.

Insight Timer es la aplicación de meditación gratuita más grande del mundo para la ansiedad, el estrés y el sueño. Es la única aplicación en este espacio que crece desde un modelo de negocio consciente, y atrae a 18 millones de usuarios a través del boca a boca y sin gasto publicitario. Insight Timer ofrece 60.000 meditaciones gratuitas de alta calidad de más de 8000 maestros de todo el mundo, incluidos Su Santidad el Dalai Lama, Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach y Jack Kornfield. Su biblioteca es diversa e inclusiva con meditaciones seculares, espirituales, religiosas y científicas, música y charlas en 44 idiomas diferentes. La comunidad es una parte fundamental de la experiencia con usuarios capaces de crear listas de reproducción de sus pistas favoritas, unirse a sesiones en vivo con sus maestros y pronto meditar en tiempo real con sus amigos y colegas. Desde 2014, Insight Timer se ha convertido en la aplicación de meditación más utilizada en los Estados Unidos de América y ha establecido una audiencia global comprometida de 17 millones de personas.

Desde 2003, MindUP ha estado ayudando a los niños a desarrollar la aptitud mental necesaria para prosperar en la escuela y durante toda su vida. MindUP es el programa insignia de The Goldie Hawn Foundation, una organización sin fines de lucro creada en respuesta a la epidemia mundial de agresión infantil, ansiedad, depresión y suicidio. Basado firmemente en la neurociencia, MindUP brinda a los niños el conocimiento y las herramientas que necesitan para manejar el estrés, regular las emociones y enfrentar los desafíos del siglo XXI con optimismo, resiliencia y compasión.

Para obtener más información sobre MindUP, visite: https://mindup.org/

