Gold Reserve publica información actualizada sobre el dictamen del tribunal estadounidense en relación con la demanda de los bonistas de PDVSA de 2020

PEMBROKE, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) ("Gold Reserve" o la "Compañía") anuncia que el 18 de septiembre de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ("SDNY") emitió un dictamen en el que concedió una sentencia sumaria parcial a favor de los bonistas de 2020 y denegaba la moción de sentencia sumaria de los demandantes PDVSA y PDVH, según la cual los bonos de 2020, así como el contrato de emisión, el acuerdo de pignoración y la garantía, no fueron emitidos válidamente con arreglo a la legislación venezolana. El SDNY se reservó la decisión sobre las contrademandas de los tenedores de bonos 2020 y el efecto de la validez de los bonos 2020 y los documentos rectores, según la legislación de Nueva York.

Gold Reserve está analizando las eventuales repercusiones de esta sentencia en la empresa y presentará más información a medida que esté disponible.

Se puede consultar el dictamen aquí.

Advertencia respecto de las declaraciones prospectivas

El presente comunicado presenta "declaraciones prospectivas" según los términos de las leyes federales de valores de EE. UU. aplicables e "información prospectiva" en el marco de las leyes provinciales y territoriales de valores canadienses aplicables, y expresa las intenciones, esperanzas, creencias, expectativas o predicciones de Gold Reserve y su dirección para el futuro. Las declaraciones prospectivas se fundan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, aunque la dirección considera razonables en este momento, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. A menudo se caracterizan por el uso de palabras como "anticipa", "planea", "continúa", "espera", "proyecta", "pretende", "cree", "anticipa", "estimar", "puede", "hará", "potencial", "propuesto", "posicionado" y otros términos similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones "pueden" o "ocurrirán". Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa abarcan, entre otras, declaraciones relacionadas con cualquier oferta presentada por la Compañía para la compra de las acciones de PDVH (la "Oferta").

Se advierte al lector que dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros riesgos que pueden hacer que los acontecimientos, resultados o consecuencias reales de Gold Reserve difieran sustancialmente de los resultados, consecuencias, rendimiento o logros estimados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, entre otros: la discreción del Perito Judicial para considerar la Oferta, para entablar cualquier discusión o negociación al respecto, el Perito Judicial podría no recomendar la Oferta en la Recomendación Final, el Tribunal podría aceptar una objeción a la Oferta, la Oferta no sea aprobada por el Tribunal como la "Oferta de Recomendación Final" en virtud de los Procedimientos de Licitación, y si es aprobada por el Tribunal, puede que no se cierre, incluso como resultado de no obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias, incluyendo, entre otras, las aprobaciones necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos o la Bolsa de Valores de Toronto, el incumplimiento por parte de la Compañía o cualquier otra parte de obtener suficiente financiación de capital y/o deuda o cualquier aprobación requerida de los accionistas para, o satisfacer otras condiciones para efectuar, cualquier transacción resultante de la Oferta, que la Compañía pueda perder cualquier depósito en efectivo realizado debido a no completar la Oferta o de otro modo, que la realización de la Oferta o cualquier transacción resultante de la misma pueda implicar costos, responsabilidades o retrasos inesperados, que, antes o como resultado de la finalización de cualquier transacción contemplada en la Oferta, el negocio de la Compañía pueda experimentar interrupciones significativas debido a la incertidumbre relacionada con la transacción, las condiciones del sector, las guerras arancelarias u otros factores, la capacidad de ejecutar el auto de embargo concedido a la Compañía, que no se cumpla el calendario establecido para diversos informes y/u otros asuntos relacionados con el Proceso de Venta, la capacidad de la Compañía para participar de otro modo en el Proceso de Venta (y los costos relacionados con el mismo) , el importe, si lo hubiera, de los ingresos asociados al Proceso de Venta, las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Compañía, incluidos los intereses de las sentencias de dichos acreedores y cualquier prioridad que se les conceda, las incertidumbres con respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y el impacto de dichos acuerdos en el importe de los fondos que puedan estar disponibles en el marco del Proceso de Venta, y es posible que los ingresos del proceso de venta no sean suficientes para satisfacer íntegramente los importes pendientes en virtud del laudo arbitral de la Compañía de septiembre de 2014 y/o la correspondiente sentencia estadounidense de 15 de noviembre de 2015, y las ramificaciones de la quiebra con respecto al proceso de venta y/o las reclamaciones de la Compañía, incluso como resultado de la prioridad de otras reclamaciones. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar a cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan al negocio de la Compañía, véase el Informe de gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y otros informes que se han presentado en SEDAR+ y que están disponibles en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no depositen un grado indebido de confianza en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, tanto escritas como verbales, atribuibles a Gold Reserve o a las personas que actúen en su nombre, quedan expresamente condicionadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente ni de revisar del modo que fuere cualquier declaración prospectiva o la lista anterior de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, con sujeción a sus obligaciones de divulgación en virtud de las normas aplicables promulgadas por las leyes provinciales y territoriales canadienses sobre valores.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN LA DEFINICIÓN DE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

