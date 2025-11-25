Gold Reserve proporcionó información actualizada sobre la auditoría del Organismo Tributario del Canadá (CRA)

PEMBROKE, la Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (en adelante, “Gold Reserve” o “la compañía”) anunció que el Organismo Tributario del Canadá (CRA) completó la auditoría de las transacciones internacionales de la compañía. La auditoría no dio lugar a ningún ajuste neto en las declaraciones fiscales canadienses de la empresa para ninguno de los años objeto de revisión. El CRA había propuesto previamente una reevaluación de los ejercicios fiscales 2014, 2016, 2017 y 2018 de la compañía que incluiría, entre otras cantidades, el laudo arbitral de septiembre de 2014 y ciertos pagos realizados en virtud del acuerdo de resolución con la República Bolivariana de Venezuela. La finalización de la auditoría da por concluidas las revisiones del CRA de las declaraciones tributarias canadienses de la empresa correspondientes a los años inspeccionados y, en consecuencia, dichas declaraciones ya no son objeto de ninguna revisión propuesta por el Organismo Tributario del Canadá.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido previsto por las leyes federales aplicables de valores de EE. UU. e "información prospectiva" en el sentido previsto por las leyes aplicables de valores en las provincias y territorios de Canadá y expresa las intenciones, expectativas y proyecciones futuras de Gold Reserve y sus cargos directivos. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, aunque la dirección considera razonables en este momento, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. A menudo se caracterizan por el uso de palabras como "anticipar", "planear", "continuar", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar", "poder", "hará", "potencial", "propuesto", "en condiciones de" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones "podrían" ocurrir o "van a" ocurrir.

Dicha información y declaraciones reflejan las opiniones actuales de la dirección de la compañía, según corresponda, respecto a acontecimientos futuros y se basan en la información de la que dispone actualmente la compañía, según corresponda, y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluidos los que se comentan a continuación. Muchos factores podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de la compañía difieran sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro que pudiera expresarse o darse a entender en dicha información o declaraciones prospectivas. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si los supuestos sobre los que se basan la información o las declaraciones prospectivas resultaran incorrectos, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en el presente documento como previstos, planificados, anticipados, proyectados, estimados o esperados.

Para obtener información más detallada sobre los factores de riesgo que afectan las actividades empresariales de la compañía, consulte el informe de gestión y análisis gerencial de la compañía correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, así como otros informes presentados ante SEDAR+, disponibles en el perfil de la empresa en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas escritas y verbales posteriores atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre quedan expresamente condicionadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve no asume la responsabilidad de actualizar públicamente ni revisar de cualquier otra forma las declaraciones prospectivas o la lista anterior de supuestos o factores, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia, sin perjuicio de sus obligaciones de divulgación de conformidad con las normas aplicables promulgadas por las leyes provinciales y territoriales canadienses en materia de valores.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

