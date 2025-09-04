Gold Reserve presenta notificación de objeción a la oferta de Amber Energy y brinda actualizaciones sobre otras presentaciones recientes en el proceso de venta de CITGO

PEMBROKE, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (“Gold Reserve” o la “Compañía”) brinda actualizaciones sobre tres presentaciones recientes en el Proceso de Venta de CITGO que se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware (el “Tribunal”):

1. El 2 de septiembre de 2025, la Compañía presentó una Notificación de Objeción a la Competencia y Divulgación de Materiales de la Oferta en la que confirmó que es un Objetor de Competencia y, por ende, presentará su Oferta Mejorada ante el Tribunal y pedirá que sea aprobada en lugar de la oferta por un precio inferior de U$S2 mil millones de Amber Energy. Junto con ella, la Compañía presentó materiales de la oferta que no se habían presentado en el expediente público. Una copia de la presentación se publicará aquí.

2. El 2 de septiembre de 2025, la Compañía presentó una carta ante el Tribunal mediante la cual se sumaba al pedido de las Partes de Venezuela de que el Tribunal ordenara al Special Master que entregue las versiones sin censura alguna de las transcripciones de las conferencias ex parte del Special Master celebradas el 11 y 13 de agosto con el Tribunal a las partes que han firmado un acuerdo de confidencialidad con el Special Master. Una copia de la carta se publicará aquí.

3. El 30 de agosto de 2025, la Compañía presentó una carta ante el Tribunal pidiendo, en relación con la Recomendación Final Actualizada del Special Master, que el Tribunal suspenda su decisión respecto del pedido del Special Master de finalizar la oferta de Dalinar Energy hasta que el Tribunal se expida con respecto a la Moción pendiente de Gold Reserve de Desestimar la oferta de Amber Energy o, como alternativa, que el Tribunal fije un calendario más breve para el pedido del Special Master que sigue el calendario existente para las objeciones a la Recomendación Final Actualizada. Una copia de la presentación se publicará aquí.

Puede encontrar una descripción completa del procedimiento de venta de Delaware en el sistema de acceso público a los registros electrónicos judiciales en Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y sus procedimientos relacionados.

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores aplicables de los Estados Unidos e “información prospectiva” en el sentido de las leyes de valores provinciales y territoriales aplicables de Canadá, y expresan las intenciones, expectativas, creencias, esperanzas o proyecciones de futuro de Gold Reserve y de su gerencia. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien son consideradas razonables por la gerencia en este momento, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias de carácter empresarial, económico y competitivo. Frecuentemente se caracterizan por el uso de palabras como “anticipa” , “planifica” , “continúa” , “espera” , “proyecta” , “tiene la intención” , “cree” , “anticipa” , “estima” , “puede” , “podrá” , “potencialmente” , “propuesto” , “posicionado” y otras expresiones similares, o por declaraciones que ciertos eventos o condiciones “pueden” o “podrán” ocurrir. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen, entre otras, aquellas relativas a cualquier oferta presentada por la Compañía para la adquisición de las acciones de PDVH (la “Oferta”).

Se advierte que dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los eventos, resultados o logros reales de Gold Reserve difieran materialmente de los resultados, desempeño o logros estimados, expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otros: la discreción del Special Master para considerar la oferta, para entablar cualquier discusión o negociación al respecto; el Special Master puede no recomendar la oferta en la recomendación final; una objeción a la oferta puede ser aceptada por el Tribunal; la oferta no será aprobada por el Tribunal como la “Oferta Recomendada Final” conforme a los procedimientos de licitación, y si es aprobada por el Tribunal, puede no concretarse, incluso por no obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, incluyendo, entre otras, cualquier aprobación requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (“OFAC”), el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. o la Bolsa de Valores TSX Venture; la falta por parte de la Compañía o cualquier otra parte de obtener financiamiento suficiente mediante capital y/o deuda o las aprobaciones requeridas de accionistas, o de cumplir con otras condiciones para ejecutar cualquier transacción derivada de la Oferta; que la Compañía pueda perder cualquier depósito en efectivo realizado por no completar la oferta o por otros motivos; que la realización de la oferta o cualquier transacción resultante de la misma pueda implicar costos, responsabilidades o demoras imprevistas; que, antes o como resultado de la concreción de cualquier transacción contemplada por la oferta, el negocio de la Compañía pueda experimentar interrupciones significativas debido a la incertidumbre relacionada con la transacción, condiciones de la industria, guerras arancelarias u otros factores; la capacidad de hacer cumplir la orden de embargo otorgada a la Compañía; que los plazos establecidos para diversos informes y/o asuntos relacionados con el proceso de venta puedan no cumplirse; la capacidad de la Compañía para participar de otro modo en el proceso de venta (y los costos asociados) ; el monto, si lo hubiera, de los ingresos asociados con el proceso de venta; las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Compañía, incluyendo intereses sobre los fallos de dichos acreedores y cualquier prioridad otorgada a los mismos; incertidumbres respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y el impacto de dichos acuerdos sobre los fondos que puedan estar disponibles bajo el proceso de venta; que los ingresos del proceso de venta puedan no ser suficientes para satisfacer en su totalidad los montos pendientes conforme al laudo arbitral de la Compañía de septiembre de 2014 y/o la sentencia correspondiente de EE. UU. del 15 de noviembre de 2015; y las repercusiones de una quiebra respecto al proceso de venta y/o las reclamaciones de la Compañía, incluyendo como resultado de la prioridad de otras reclamaciones. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan el negocio de la Compañía, consulte la sección de Discusión y Análisis de la Gerencia (“Management’s Discussion & Analysis”) de la Compañía correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y otros informes presentados en SEDAR+, disponibles en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, ya sean escritas u orales, atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre, quedan expresamente calificadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o de revisar de algún modo cualquier declaración prospectiva o la lista anterior de suposiciones o factores, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, sujeto a sus obligaciones de divulgación conforme a las normas aplicables promulgadas bajo las leyes de valores provinciales y territoriales canadienses correspondientes.

NI LA BOLSA TSX VENTURE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA TSX VENTURE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA IDONEIDAD O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Para obtener más información sobre Dalinar Energy, visite: https://www.dalinarenergy.com.

Para obtener más información sobre Gold Reserve Ltd., visite https://www.goldreserve.bm.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

