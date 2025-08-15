Gold Reserve informa sobre el aplazamiento de la audiencia sobre la venta del 18 de agosto de 2025

PEMBROKE, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) ("Gold Reserve" o la "Compañía") anuncia que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Delaware (el "Tribunal") ha emitido hoy una orden en la que pospone el inicio de la audiencia sobre la venta, que estaba prevista para el 18 de agosto de 2025, para una fecha que todavía no ha determinado. Asimismo, el Tribunal ha solicitado más información a las partes y ha programado una audiencia presencial para el 18 de agosto de 2025 para tratar este y otros asuntos relacionados.

Respecto del aplazamiento, el Tribunal expuso los siguientes motivos:

El Tribunal ha llegado a esta conclusión a su pesar, pero considera que se justifica dadas las condiciones siguientes: Una audiencia de venta celebrada el 18 de agosto se centraría en evaluar si se acepta la recomendación del perito judicial, quien propone aprobar la oferta de Dalinar Energy, pero habiendo éste recibido recientemente una oferta no solicitada que está evaluando y que podría determinar que es una "propuesta superior" a la de Dalinar, según los términos del contrato de compra venta de Dalinar. Si el perito judicial determina que ha recibido una propuesta superior, Dalinar tendrá derecho a disponer de tiempo para igualarla; si bien todas las pruebas presentadas y los informes recibidos hasta la fecha se refieren a la oferta de Dalinar, existe la posibilidad de que el perito judicial decida no recomendar la aprobación de dicha oferta, lo que podría hacer innecesaria una audiencia de venta centrada en la oferta de Dalinar. Si bien Gold Reserve puede tener razón al afirmar que la oferta no solicitada que se está evaluando actualmente es "una oferta inferior no ejecutable" (O.I. 2050 en 2) (énfasis omitido), el Tribunal no puede tomar la decisión en este momento de proceder con una audiencia sobre la venta dentro de cuatro días, en especial porque el perito judicial aún no ha concluido su evaluación de la oferta no solicitada.

El Tribunal manifestó su "inclinación en cuanto a los siguientes pasos adecuados" de la siguiente manera:

En este momento, el Tribunal considera que los pasos siguientes adecuados son, en primer lugar, ordenarle al perito judicial que determine, a más tardar el 25 de agosto, si se acepta su recomendación de la oferta de Dalinar o, por el contrario, ha recibido una propuesta superior; segundo, ordenarle al perito judicial que presente, a más tardar el 29 de agosto, un calendario propuesto para presentar pruebas adicionales limitadas, si las hubiere, que sean necesarias en función de la decisión que haya tomado antes del 25 de agosto, acompañadas de toda la información adicional simplificada; tercero, reprogramar la audiencia sobre la venta para algunas o todas las siguientes fechas: 15-18 de septiembre, 20-23 de octubre; cuarto, exigirle a cualquier entidad que tenga intención de participar en la audiencia sobre la venta que solicite un número específico y total de horas que utilizará en la audiencia para interrogar a los testigos y presentar los argumentos (en particular, las declaraciones iniciales y los alegatos finales) y quinto y último, presentar un calendario y límites de páginas para agilizar la presentación de los informes tras la audiencia y de las conclusiones de hecho propuestas.

El Tribunal resumió su orden y le solicitó más información al perito judicial y a las partes sobre las inclinaciones mencionadas, de la siguiente manera:

ORDEN: La audiencia sobre la venta se POSPONE hasta una fecha que se determinará en una orden separada, después de que el Tribunal reciba la información adicional solicitada al perito judicial, las partes del proceso de venta, los acreedores adicionales y cualquier otra entidad interesada. SE DICTAMINA ADEMÁS la ANULACIÓN del plazo del sábado 16 de agosto para las réplicas en respuesta a las objeciones pendientes. El Tribunal celebrará una audiencia presencial el día lunes 18 de agosto a las 10:00 en el edificio federal J. Caleb Boggs, sala 2A. La audiencia no es una audiencia probatoria y todos los testigos que tenían previsto testificar quedan exentos de comparecer en Wilmington la próxima semana. El perito judicial y las partes del proceso de venta deberán, y cualquier acreedor adicional u otra entidad interesada podrá, en primer lugar, presentar escritos iniciales sobre las inclinaciones anteriores, que no superen las 5 páginas, a más tardar el sábado 16 de agosto a las 12:00 y en segundo lugar, presentar escritos de respuesta, que no superen las 3 páginas, a más tardar el domingo 17 de agosto a las 17:00.

En breve se publicará la orden del tribunal, la solicitud de aplazamiento y la oposición de la empresa a la solicitud de aplazamiento, que se podrán consultar aquí.

Se puede consultar la descripción completa de los procedimientos de venta de Delaware en el sistema de acceso público a los registros electrónicos del Tribunal en la causa Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y sus procedimientos asociados.

Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

La presente publicación contiene "declaraciones prospectivas" según el significado que le otorgan las leyes federales de títulos valores de los EE. UU. e "información prospectiva", según el significado que le confieren las leyes provinciales y territoriales de títulos valores aplicables de Canadá, y aquí se plasman las intenciones, esperanzas, creencias, expectativas o predicciones para el futuro de Gold Reserve y su gerencia. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, si bien la gerencia considera razonables en este momento, se encuentran sujetos, de manera inherente, a importantes incertidumbres y contingencias en materia comercial, económica y competitiva. Suelen identificarse con las palabras "anticipar", "tener previsto", "continuar", "esperar", "proyectar", "tener la intención", "creer", "prever", "estimar", "podrá", "será", "potencial", "propuesto", "posicionado" y otros términos, o declaraciones, similares que indiquen que "es probable" o que es "seguro" que se produzcan ciertos eventos o condiciones. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa incluyen, aunque sin limitarse a ellas, las declaraciones relacionadas con ofertas de licitación presentadas por la Empresa para la compra de las acciones de PDVH (en adelante, la "Licitación").

Advertimos que dichas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, tanto conocidos como desconocidos, y otros riesgos que pueden provocar que los eventos o resultados reales de Gold Reserve difieran sustancialmente de nuestros resultados, rendimiento o logros estimados expresados en estas declaraciones prospectivas, o implícitos en ellas, a saber: a discreción del experto externo para considerar la Licitación y participar de debates o negociaciones al respecto, el Tribunal no aprobará la Licitación como "Licitación Final Recomendada" en virtud de los Procedimientos de Licitación y en caso de no contar con la aprobación del Tribunal, no podrá cerrarse, incluido como resultado de no obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, como las aprobaciones requeridas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") de los EE. UU., el Comité sobre Inversiones Extranjeras de los EE. UU. en Estados Unidos, la comisión Federal de Comercio de los EE. UU. o TSX Venture Exchange, aunque sin limitarse a ellos. El hecho de que la Empresa o cualquier otra parte no obtenga suficiente capital y/o financiamiento de la deuda, o cualquier otro tipo de aprobaciones de accionistas para transacciones que se deriven de la Licitación, o para cumplir con otras condiciones a tal fin, que la Empresa podrá renunciar a cualquier depósito de monto en efectivo realizado por el incumplimiento de completar la Licitación o de algún otro modo, que la realización de la Licitación o cualquier otra transacción que se derive de ellos podría implicar costos, responsabilidades o demoras inesperados, que, previo o como resultado de la compleción de cualquier tipo de transacción contemplada por la Licitación, el negocio de la Empresa podría experimentar importantes interrupciones debido a la incertidumbre relacionada con la transacción , las condiciones del sector, las guerras de tarifas u otros factores, la capacidad para implementar el escrito adjunto otorgado a la Empresa, los plazos establecidos para los distintos informes y/o asuntos con respecto al Proceso de Venta que no se cumplan, la capacidad de la Empresa para participar, de algún otro modo, en el Proceso de Venta (y los costos relacionados asociados con ellos) , el monto, de haberlo, de los ingresos asociados con el Proceso de Venta, los reclamos que compiten de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Empresa, incluidos los intereses sobre las evaluaciones de dichos acreedores y cualquier tipo de prioridad que se les asigne en virtud del mismo, las incertidumbres con respecto a los posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores, y el impacto de cualquiera de dichos acuerdos respecto del monto de los fondos que podría estar disponible en virtud del Proceso de Venta, y los ingresos del Proceso de Venta podrían no ser suficientes para cumplir con los montos pendientes en virtud de la adjudicación arbitral de septiembre de 2014 de la Empresa y/o la sentencia completa correspondiente del 15 de noviembre de 2015 de los EE. UU. y las ramificaciones de la bancarrota en cuanto al Proceso de Venta y/o los reclamos de la Empresa, incluidos los que se deriven de la prioridad de otros reclamos. Esta lista no pretende ser exhaustiva en cuanto a los factores que podrían afectar las declaraciones prospectivas de la Empresa. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan el negocio de la Empresa, consulte el Debate y Análisis de la Gerencia de la Empresa para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, así como otros informes presentados ante SEDAR+, los que se encuentran disponibles en el perfil de la Empresa en www.sedarplus.ca.

Se recomienda a los inversores no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, tanto orales como escritas, atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre se califican expresamente en su totalidad en este aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva de manera pública, o de algún otro modo, así como de revisar las declaraciones prospectivas o la lista precedente de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de algún notro modo, sujeto a sus obligaciones de divulgación en virtud de las normas aplicables promulgadas por las leyes provinciales y territoriales en títulos valores canadienses aplicables.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (CONFORME SE DEFINE DICHO TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ASUME RESPONSABILIDAD POR LA ADECUACIÓN O PRECISIÓN DEL PRESENTE COMUNICADO.

Para saber más sobre Dalinar Energy, visite: https://www.dalinarenergy.com.

Para saber más sobre Gold Reserve Ltd., visite: https://www.goldreserve.bm.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Kathryn Houlden



(441) 295-4653



A.S. Cooper Building, 7.º piso, 26 Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermuda



investorrelations@goldreserve.bm