Gold Reserve brinda una actualización sobre la decisión judicial en el proceso de venta de Citgo: el Tribunal de Distrito de Delaware adopta la recomendación del perito especial sobre la oferta de Elliott/Amber Energy de $5900 millones pese a las objeciones

Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (“Gold Reserve” o la “Compañía”) anuncia que hoy el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware (el “tribunal de Delaware”) emitió una Orden y Opinión adoptando la recomendación del Perito Especial de que las acciones de PDVH se deben vender a Elliott/Amber Energy a pesar de que su oferta es $2000 millones más baja que la oferta de $7900 millones totalmente financiada presentada por Gold Reserve/Dalinar Energy y a pesar de las objeciones presentadas por Gold Reserve (a las que se unieron los acreedores Siemens Energy, Inc. y Valores Mundiales, S.L. y Consorcio Andino, S.L) y las objeciones presentadas por las Partes de Venezuela (el gobierno de la Oposición de la República de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, PDVSA Holding Company y CITGO Holding Inc.).

El tribunal de Delaware también inter alia ordenó a las partes presentar un informe de situación conjunto el 28 de noviembre de 2025, después de lo cual el tribunal indicó que emitirá una orden de venta final el 1 de diciembre de 2025 o antes.

Se puede encontrar una copia de la Orden y la Opinión aquí.

Gold Reserve discrepa respetuosamente de la decisión del tribunal y mantiene su postura de que su oferta previamente recomendada debería haber sido seleccionada por las razones expuestas en sus múltiples objeciones. Gold Reserve también mantiene su postura de que el proceso de venta estuvo plagado de importantes conflictos de intereses, incluyendo los 170 millones de dólares en honorarios cobrados por los asesores del Perito Especial a las filiales de Elliott y a los tenedores de bonos de 2020 que participaron en la oferta de Elliott.

Gold Reserve tiene la intención de evaluar y utilizar todos los recursos de apelación disponibles y otras vías de reparación para proteger sus derechos.

Para cerrar la compra de las acciones de PDVH, Elliott/Amber Energy aún debe obtener la aprobación del gobierno estadounidense mediante una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como otras aprobaciones regulatorias. El tribunal de Delaware, en su Orden y Opinión de hoy, suspendió el cierre de Elliott/Amber Energy “hasta siete (7) días después de que el Perito Especial presente una notificación indicando que la OFAC ha otorgado dicha licencia, se hayan obtenido todas las demás aprobaciones regulatorias y de otro tipo necesarias, y la Transacción de Venta esté lista para cerrarse“. El tribunal de Delaware indicó que esto proporcionaba a las partes “tiempo suficiente para solicitar una suspensión en espera de la apelación ante el Tercer Circuito“.

Se puede encontrar una descripción completa de los procedimientos de venta de Delaware en el sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte en Crystallex International Corporation v. República Bolivariana de Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y sus procedimientos relacionados.

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores de EE. UU. aplicables e “información prospectiva” en el sentido de las leyes de valores provinciales y territoriales de Canadá aplicables, así como las intenciones, esperanzas, creencias, expectativas o predicciones de Gold Reserve y su gerencia para el futuro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien la gerencia las considera razonables en este momento, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Con frecuencia se caracterizan por términos como "anticipa", "planea", "continúa", "espera", "proyecta", "pretende", "cree", "anticipa", "estima", "puede", "potencial", "propuesto", "posicionado" y otros términos similares, o declaraciones sobre la posibilidad de que ciertos eventos o condiciones ocurran. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con cualquier oferta presentada por la Compañía para la compra de las acciones de PDVH (la “Oferta”).

Advertimos que dichas declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros riesgos que pueden causar que los eventos, resultados o resultados reales de Gold Reserve sean materialmente diferentes de nuestros resultados, desempeño o logros estimados expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo sin limitación: que las ganancias de la oferta de Elliott/Amber Energy, si se cierra, no satisfagan ningún monto pendiente bajo el laudo arbitral de septiembre de 2014 de la Compañía y/o la sentencia correspondiente de los EE. UU. del 15 de noviembre de 2015; que Gold Reserve pueda no tener éxito en una apelación o impugnación a la Orden y Opinión del Tribunal del 25 de noviembre de 2025 en relación con una aprobación de la recomendación del Perito Especial de la oferta de Elliott/Amber Energy y el rechazo de las objeciones a la misma, incluyendo las objeciones hechas por Gold Reserve; que el Proceso de Venta pueda no resultar en una venta de las acciones de PDVH a ninguna persona, incluyendo Elliott/Amber Energy o cualquier otro comprador recomendado por el Perito Especial o aprobado por el Tribunal; que la Compañía pueda perder cualquier depósito en efectivo realizado debido a la falta de finalización de la Oferta o por cualquier otra razón; la capacidad de hacer cumplir la orden de embargo otorgada a la Compañía; el incumplimiento de los plazos establecidos para diversos informes y/u otros asuntos relacionados con el Proceso de Venta; la capacidad de la Compañía para participar de otra manera en el Proceso de Venta (y los costos relacionados con este); el monto, si lo hubiera, de los ingresos asociados con el Proceso de Venta; las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Compañía, incluyendo cualquier interés en las sentencias de dichos acreedores y cualquier prioridad otorgada a las mismas; incertidumbres con respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y el impacto de dichos acuerdos en la cantidad de fondos que puedan estar disponibles bajo el Proceso de Venta; y las ramificaciones de la quiebra con respecto al Proceso de Venta y/o las reclamaciones de la Compañía, incluyendo como resultado de la prioridad de otras reclamaciones. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Para una discusión más detallada de los factores de riesgo que afectan el negocio de la Compañía, consulte el Análisis y Discusión de la Gerencia de la Compañía para el período finalizado el 30 de septiembre de 2025 y otros informes que se han presentado en SEDAR+ y están disponibles en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca .

Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, tanto escritas como orales, atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre quedan expresamente condicionadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve declina cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar de otro modo las declaraciones prospectivas o la lista anterior de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo, sujeto a sus obligaciones de divulgación según las normas aplicables promulgadas por las leyes de valores provinciales y territoriales canadienses.

NI LA ​​TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN SE DEFINE ESE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD POR LA ADECUACIÓN O PRECISIÓN DE ESTE COMUNICADO.

