Gold Reserve brinda información actualizada sobre la petición de mandato judicial

PEMBROKE, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (“Gold Reserve” o la “Compañía”) anuncia que hoy el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. correspondiente al Tercer Circuito rechazó la petición de mandato judicial y el pedido de alegato oral de la Compañía. El Tercer Circuito emitió su orden sin ningún dictamen escrito. La Compañía continúa evaluando todos los recursos de apelación disponibles y otras vías de reparación judicial.

Puede encontrarse una descripción completa de los procedimientos de venta de Delaware en el sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos del Tribunal (Public Access to Court Electronic Records) en Crystallex International Corporation vs. República Bolivariana de Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y sus procedimientos relacionados.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de las leyes federales de valores de EE. UU. aplicables e «información prospectiva» en el sentido de las leyes provinciales y territoriales de valores de Canadá aplicables, y manifiesta las intenciones, esperanzas, creencias, expectativas o predicciones de Gold Reserve y de su dirección con vistas al futuro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis que, si bien la dirección considera razonables en este momento, están sujetas inherentemente a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas y competitivas. Por lo general se caracterizan por términos como «anticipar», «planea», «continúa», «espera», «proyecta», «pretende», «cree», «prevé», «estima», «puede», «hará», «potencial», «propuesto», «posicionado» y otros términos similares, o declaraciones de que ciertos acontecimientos o condiciones “pueden ocurrir” u «ocurrirán». Las declaraciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, las relativas a cualquier oferta presentada por la Compañía para la adquisición de las acciones de PDVH (la «Oferta»).

Advertimos que tales declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás riesgos que pueden causar que los eventos, desenlaces o resultados reales de Gold Reserve sean sustancialmente diferentes de nuestros desenlaces, resultados, desempeño o logros estimados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos entre otros: la discreción del «Special Master» para considerar la Oferta, para entrar en cualquier discusión o negociación con respecto a la misma; que el "Special Master" tal vez no recomiende la Oferta en la Recomendación Final; que una objeción de la Oferta podrá ser admitida por el Tribunal; que la Oferta no sea aprobada por el Tribunal como la «Oferta Final Recomendada» en virtud de los Procedimientos de Licitación, y si es aprobada por el Tribunal, pueda no cerrarse, incluso como resultado de no obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, incluidas, entre otras, cualquier aprobación necesaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») de EE. UU., el Comité de Inversión Extranjera de EE. UU., la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. o la TSX Venture Exchange; que la Compañía o cualquier otra parte no obtenga suficiente financiación de capital y/o deuda o cualquier aprobación de los accionistas necesaria para, o satisfaga otras condiciones para efectuar, cualquier transacción resultante de la Oferta; que la Compañía pueda perder cualquier depósito en efectivo realizado debido a no completar la Oferta o por cualquier otro motivo; que la realización de la Oferta o de cualquier transacción resultante de la misma pueda implicar costos, responsabilidades o retrasos inesperados; que, antes o como resultado de la realización de cualquier transacción contemplada en la Oferta, la actividad de la Compañía pueda experimentar perturbaciones significativas debido a la incertidumbre relacionada con la transacción, las condiciones del sector, las guerras de tarifas u otros factores; la capacidad de ejecutar la orden de embargo concedida a la Compañía; el incumplimiento de los plazos fijados para diversos informes y/u otros asuntos relacionados con el Proceso de Venta; la capacidad de la Compañía de participar de otro modo en el Proceso de Venta (y los costos relacionados con éste) ; el importe, en su caso, de los ingresos asociados al Proceso de Venta; las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Compañía, incluidos los intereses devengados por los fallos de dichos acreedores y la prioridad otorgada a los mismos; las incertidumbres con respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y el impacto de dichos acuerdos en el importe de los fondos que puedan estar disponibles en virtud del Proceso de Venta; y que los ingresos del Proceso de Venta puedan no ser suficientes para satisfacer los importes pendientes en virtud del laudo arbitral de septiembre de 2014 de la Compañía y/o la totalidad de la correspondiente sentencia estadounidense del 15 de noviembre de 2015; y las ramificaciones de la quiebra con respecto al Proceso de Venta y/o las reclamaciones de la Compañía, incluido el resultado de la prioridad de otras reclamaciones. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar a cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan a la actividad de la empresa, véase el Informe de Gestión y Análisis de la Compañía correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y otros informes que se han presentado en SEDAR+ y que están disponibles en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no depositen un grado indebido de confianza en las declaraciones prospectivas, y aquellas, ya sean escritas y verbales, que fueran atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre, quedan expresamente condicionadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar del modo que fuere toda declaración prospectiva o la lista anterior de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, con sujeción a sus obligaciones de divulgación en virtud de las normas aplicables promulgadas por las leyes de valores provinciales y territoriales canadienses correspondientes.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Para obtener más información acerca de Gold Reserve Ltd., visite https://www.goldreserve.bm.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

