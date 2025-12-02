Gold Reserve anuncia que el Tribunal de Delaware autoriza la venta de Citgo a Elliott/Amber

PEMBROKE, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (“Gold Reserve” o la “Empresa”) anuncia que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware (el “Tribunal de Delaware”) emitió la orden definitiva que autoriza la venta de las acciones de PDVH a Elliott/Amber Energy. Puede consultar una copia de la orden de venta definitiva aquí.

El Tribunal de Delaware también estableció la suspensión del cierre de la operación hasta, como mínimo, siete días después de que el Special Master (auxiliar judicial designado por el tribunal) presente una notificación indicando que Elliott/Amber Energy obtuvo todas las autorizaciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) y las demás autorizaciones regulatorias necesarias, y que la operación está lista para cerrarse.

La descripción completa de los procedimientos de venta en Delaware puede consultarse en el Sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos Judiciales (PACER, por sus siglas en inglés), en el caso Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.), y sus procedimientos relacionados.

Declaración preventiva sobre declaraciones prospectivas

El presente comunicado contiene “declaraciones prospectivas”, conforme a las leyes federales aplicables en materia de valores en Estados Unidos, e “información prospectiva”, conforme a las leyes provinciales y territoriales aplicables en materia de valores en Canadá, mediante las cuales se expresan las intenciones, expectativas, creencias, proyecciones o estimaciones futuras de Gold Reserve y su gerencia. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, si bien la gerencia considera razonables a la fecha de este comunicado, están sujetos a importantes incertidumbres y contingencias de carácter comercial, económico y competitivo. Suelen identificarse con términos como “anticipa”, “planea”, “continúa”, “espera”, “proyecta”, “tiene la intención de”, “cree”, “estima”, “puede”, “podrá”, “potencial”, “propuesto”, “posicionado”, entre otros similares, así como por declaraciones que indican que determinados hechos o condiciones “pueden” o “podrán” ocurrir. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado comprenden, entre otras, las relacionadas con cualquier Oferta que la Empresa presente para la compra de las acciones de PDVH (la “Oferta”).

Se advierte que dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales de Gold Reserve difieran de manera sustancial de los estimados o previstos, ya sea de forma expresa o implícita. Entre ellos se incluyen, sin carácter limitativo: que los fondos provenientes de la Oferta de Elliott/Amber Energy, en caso de concretarse, no alcancen para cubrir los montos pendientes conforme al laudo arbitral de septiembre de 2014 y/o la sentencia estadounidense del 15 de noviembre de 2015; que Gold Reserve no tenga éxito en una apelación o impugnación a la Orden y Opinión del tribunal del 25 de noviembre de 2025, que aprobó la recomendación del Special Master respecto de la Oferta de Elliott/Amber Energy y rechazó objeciones, incluidas las planteadas por Gold Reserve; que el proceso de venta no resulte en la venta de las acciones de PDVH a ninguna parte, incluida Elliott/Amber Energy u otro comprador recomendado por el Special Master o aprobado por el tribunal; que la Empresa pierda cualquier depósito en efectivo realizado por no completar la Oferta; la capacidad de hacer cumplir el mandamiento de embargo otorgado a la Empresa; que no se cumplan los plazos establecidos para informes u otras cuestiones vinculadas al proceso de venta; la capacidad de la Empresa para participar en el proceso de venta (y los costos asociados); el monto, si lo hubiera, de los ingresos asociados al proceso de venta; las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Empresa, incluidos los intereses devengados y las prioridades aplicables; las incertidumbres relativas a eventuales acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y su impacto en los fondos disponibles en el proceso de venta; y las consecuencias de posibles procedimientos concursales relacionados con el proceso de venta o las reclamaciones de la Empresa. Esta lista no es exhaustiva respecto de los factores que pueden afectar las declaraciones prospectivas de la Empresa. Para obtener un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan la actividad comercial de la Empresa, consulte el Informe de Gestión correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2025 y otros informes presentados en SEDAR+, disponibles en el perfil de la Empresa en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, tanto escritas como orales, atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre, quedan expresa y plenamente sujetas al presente aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o modificar públicamente dichas declaraciones prospectivas o la lista precedente de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otra naturaleza, salvo en la medida en que así lo exijan las normas aplicables promulgadas en virtud de las leyes provinciales y territoriales canadienses en materia de valores.

NI LA TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O LA EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Para obtener más información sobre Dalinar Energy, visite: https://www.dalinarenergy.com.

Para obtener más información sobre Gold Reserve Ltd., visite: https://www.goldreserve.bm.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

investorrelations@goldreserve.bm

(441) 295-4653



A.S. Cooper Building, 7th Floor, 26 Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermudas