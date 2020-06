Honduras: Gobierno transfirió USD $48 millones a compañía sin dirección física

El Gobierno de Honduras transfirió USD $48 millones de dólares a una compañia que usa como dirección física buzones de UPS. Esta es otra de las irregularidades en la compra del gobierno presidido por Juan Orlando Hernández, en la adquisición de los hospitales móviles y en la que nuevamente se destapa otra irregularidad con la compañía proveedora.

Según la investigación de nb, Elmed Medical Systems Inc. operaba hasta 2011 con el nombre de Elmed Gammatech International Inc. Se pudo verificar que desde su fundación ha tenido como dirección física de la compañia, sucursales de UPS en la ciudad de Orlando en el Estado de la Florida. La compañia UPS que se dedica al transporte de paquetes. En sus sucursales en Estados Unidos ofrece el servicio de alquilar buzones para recibir correspondencia tanto a individuos como a compañias.

Además de la dirección de UPS, en el reporte del año 2011 justo antes de cuando se hizo el cambio del nombre de la compañia hasta el año 2014 aparece una dirección residencial como datos de la empresa. Las conclusiones deducidas en esta investigación es que la empresa Elmed Medical Systems Inc. es nada más que un revendedor y no el fabricante como lo aseguran las autoridades del Gobierno de Juan Orlando Hernández.

La compañía proveedora de los hospitales móviles en los reportes del año 2020 tiene como miembros de su junta de oficiales solo a dos personas, a Axel López como Presidente y a Evana López como Vicepresidenta.

Esto contradice las declaraciones del director ejecutivo de Invest-H abogado Marco Bogran, quien en una comparecencia ante el Congreso Nacional de Honduras declaró lo siguiente sobre Axel López, “No obtuvimos una recomendación particular de él. Es más, no se le busco a el como persona individual, el es el representante de una compañía. Lo que nosotros buscamos fue la solución integral, la encontramos y nos avocamos a la compañía. El es una de las personas con la que hemos tratado adentro de la compañía. Pero no es ni siquiera, a mi entender no es el presidente de la compañía. Con el presidente de la compañía he tenido varias discusiones a lo largo de los últimos meses, varias pláticas y discusiones técnicas en cuanto como avanzamos con la ejecución de nuestros proyectos y los tiempos en los cuales estarían haciendo la entrega de los hospitales móviles. Así que no se hizo ningún estudio, ni tampoco ningún antecedente particular al señor Axel López, a quien ninguno de nosotros conocía hasta esa fecha en que hicimos el barrido en internet y encontramos la compañía”.

Según la ruta marítima publicada en un comunicado emitido por Invest-H, los primeros hospitales móviles estarán arribando a Puerto Cortes el 9 de Julio de 2020.