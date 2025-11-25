Gobierno de Venezuela le recomienda a Trump buscar a los narcotraficantes en Ecuador 

En un fuerte pronunciamiento, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, declaró que si Estados Unidos realmente quisiera combatir el narcotráfico en la región, debería enfocar sus acciones en los presuntos vínculos del narco en la Presidencia de Ecuador.

Las palabras de Rodríguez han causado revuelo internacional y exponen una creciente tensión política entre los países sudamericanos y Estados Unidos (EEUU).

"Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo en la Presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondida en su fábrica de exportación de bananos", dijo la alta funcionaria venezolana.

Controversia por señalamientos de Delcy Rodríguez

Durante una intervención reciente, Rodríguez aseguró que hay evidencias serias que vinculan a altos funcionarios ecuatorianos con redes de narcotráfico, aunque no ofreció pruebas concretas en ese momento.

La funcionaria venezolana criticó directamente a EEUU, sugiriendo que su política antidrogas es selectiva y politizada, ignorando estos supuestos exponentes en gobiernos aliados o “estratégicos”.

En Ecuador, estas declaraciones han generado diversas reacciones. Algunos sectores exigen investigaciones, mientras el gobierno ecuatoriano rechaza tajantemente los señalamientos, calificándolos de infundados y producto de intereses políticos.

Desde organismos internacionales y medios independientes, se ha observado con preocupación el aumento del crimen organizado en Ecuador, fenómeno que ha sido documentado por diferentes informes.

Puntualizó que el 70 % de la cocaína que se exporta, se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela ni la productora ni la traficante de drogas, ¡no! Así está asentado en todos los informes, durante 27 años, de las Naciones Unidas".