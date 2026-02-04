Gobierno de Rodríguez captura a Álex Saab, el colombiano amigo de Nicolás Maduro 

Alex Saab, empresario colombiano vinculado al régimen chavista de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela tras una operación coordinada entre autoridades nacionales e internacionales.

La noticia, que rápidamente se volvió viral en medios latinoamericanos, confirma la detención de uno de los personajes más buscados y polémicos de la política regional.

Capturan a Alex Saab en Venezuela en un hecho que podría tener repercusiones en la política internacional y en los procesos judiciales abiertos en su contra.

¿Quién es Alex Saab y por qué era buscado?

Alex Saab es un empresario colombiano que ha estado bajo investigación por su presunta participación en casos de lavado de dinero y corrupción vinculados al régimen chavista.

Saab fue identificado como un supuesto testaferro de Nicolás Maduro y figura clave en el manejo de programas estatales que, de acuerdo con diversas investigaciones, sirvieron para desviar fondos públicos.

La captura de Alex Saab en Venezuela se produce luego de un seguimiento exhaustivo y después de que varios organismos internacionales solicitaran su arresto.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido muchos detalles sobre la operación, pero medios internacionales como confirman que Saab será sometido a procesos judiciales por delitos de corrupción y lavado de activos.

El arresto despierta nuevas preguntas sobre el futuro de las redes de corrupción ligadas al chavismo y sus consecuencias políticas en la región.