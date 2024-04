Gobierno de Milei congela los bienes del expresidente Alberto Fernández

El gobierno de Argentina ordenó este miércoles el congelamiento de bienes al expresidente Alberto Fernández por el caso de corrupción de seguros estatales.

La inhibición de bienes, como se le conoce en Argentina, fue ordenada por el juez Julián Ercolini.

Con el congelamiento de bienes, el expresidente no podrá vender ni disponer de sus bienes hasta que se determine su inocencia.

El juez que ordenó la inhibición conoció el caso desde los últimos días de febrero, luego que el fiscal Ramiro Gonzáles pasara por un proceso de subrogación.

De acuerdo a las investigaciones, que dejaron como resultado el congelamiento de bienes, el expresidente ordenó en el 2021 que todos los seguros tenían que pasar por Nación Seguros.

El cambio ordenado por Fernández generó un negocio ilegal de al menos 300 millones de dólares en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

La supuesta maniobra fraudulenta llevó a todas las entidades del estado a contratar seguros a través del Banco Nación, beneficiando a personas cercanas al expresidente que hoy enfrenta el congelamiento de bienes.

Por su parte, Fernández ha justificado su decisión indicando que lo que buscaba con el traspaso de los seguros era terminar con la intermediación y con el sistema implementado por Mauricio Macri.

“Yo no he robado nada, y no he participado en ningún negociado“, manifestó en todo contundente.

La medida de congelamiento de bienes al expresidente también incluye a 32 personas, entre estas exfuncionarios, empresas y cooperativas.