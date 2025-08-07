Gobierno de EEUU accede a ChatGPT Enterprise por un dólar durante un año

La empresa tecnológica estadounidense OpenAI anunció que proporcionará al gobierno de Donald Trump acceso a ChatGPT Enterprise, su plataforma empresarial de inteligencia artificial, por un costo simbólico de un dólar durante un año. Esta herramienta estará disponible para todos los empleados del Poder Ejecutivo federal en colaboración con la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos.

OpenAI aseguró que, en este acuerdo, no se utilizarán datos del gobierno para entrenar o mejorar sus modelos de IA, garantizando la confidencialidad y seguridad de la información. Esta política se extenderá también a las agencias federales que adopten la herramienta.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por integrar tecnologías de inteligencia artificial en áreas clave del gobierno estadounidense, incluyendo la atención médica a militares y el fortalecimiento de la ciberdefensa. En paralelo, OpenAI obtuvo un contrato por 200 millones de dólares del Departamento de Defensa para implementar IA generativa en diferentes ramas del ejército.