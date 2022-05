Gobierno de Castro es el primero en AL en reconocer y asumir responsiblidad por asesinato de una mujer trans

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reconoció este lunes públicamente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la muerte de la mujer transgénero Vicky Hernández, asesinada en el marco del golpe de Estado.

“Reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que habrían llevado a su muerte, ocurrida el 28 de junio de 2009 al encontrar que la violencia ejercida en su contra fue en razón de su expresión e identidad de género”, dijo la presidenta Xiomara Castro en conferencia de prensa.

El reconocimiento del crimen de la mujer transgénero en manos del Estado, y el cumplimiento de las medidas se da a casi un año de que la CIDH emitiera el dictamen, el cual fue ignorado por el gobierno de Juan Orlando Hernández.

President Castro: “we recognize before the international community of the Honduran people and the family of Vicky Hernández the responsibility of the Honduran state in the events that had led to her death.” @KerryKennedyRFK @RFKHumanRights

