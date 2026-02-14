Gobernador Gavin Newson llama a los daneses a estar alerta: "Duerman con un ojo abierto" 

newEn un inesperado giro de los acontecimientos, el gobernador de California ha dirigido una severa advertencia a Groenlandia, desatando preocupación tanto en Estados Unidos como a nivel global.

Las autoridades californianas argumentan que los planes de Groenlandia sobre la explotación de recursos podrían afectar los intereses internacionales y el delicado equilibrio climático del planeta.

De acuerdo con el gobernador, cualquier acción unilateral de Groenlandia respecto a sus reservas naturales tendría implicaciones directas sobre el medio ambiente, poniendo en riesgo acuerdos globales sobre cambio climático y cooperación ambiental.

"No. Con Donald Trump nunca se acaba. Duerman con un ojo abierto", respondió el gobernador a una pregunta sobre Groenlandia.

El presidente Trump lleva meses manifestándose a favor de tomar el control de Groenlandia, alegando una supuesta amenaza a la seguridad procedente de Rusia y de China.

El trasfondo político y climático de la disputa

Los expertos consideran que esta advertencia no es un hecho aislado. En años recientes, el Ártico ha sido foco de disputas debido al deshielo y el acceso a recursos minerales.

California, un estado líder en políticas ecológicas, teme que las decisiones de Groenlandia puedan minar décadas de esfuerzos ambientalistas.

Las repercusiones de este conflicto podrían impactar acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, y abrir un nuevo episodio de rivalidades entre naciones y entidades subnacionales.

En Latinoamérica, donde el cambio climático tiene efectos directos, la postura de California genera debate sobre el papel de los gobiernos subnacionales en la política internacional.