Gobernador de Oklahoma indulta a un reo condenado a la inyección letal por estar involucrado en el crimen de un migrante 

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, tomó una decisión histórica al indultar a un reo condenado a muerte. Este indulto pone de nuevo en el centro la discusión nacional sobre la vigencia y la ética de la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente en estados como Oklahoma, conocido por su aplicación de castigos severos.

El caso involucra a un prisionero sentenciado por asesinato en 2002, quien siempre mantuvo su inocencia, Tremane Wood, de 46 años.

A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, la defensa y grupos de derechos humanos sostuvieron que existían dudas razonables sobre el proceso judicial y la posibilidad de que fuera condenado injustamente.

Ante la creciente presión social y mediática, Stitt optó por otorgar el indulto, citando “razones humanitarias y una profunda preocupación ética”.

Las razones detrás del indulto en el caso de Oklahoma

Expertos señalan que la decisión del gobernador fue influenciada por la revisión de nuevas pruebas y el creciente rechazo a la pena capital en algunos sectores de la sociedad estadounidense.

Además, organizaciones internacionales y líderes religiosos pidieron clemencia en el caso, alegando irregularidades durante el juicio.

El indulto no solo salvó al reo de la ejecución, sino que también abrió un debate sobre la posible abolición de la pena de muerte en ese estado.