GLORY adquiere las acciones restantes de Acrelec Group

Acrelec se convierte en sociedad controlada en su totalidad por Glory

BASINGSTOKE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--Glory Global Solutions (International) Ltd, una sociedad controlada en su totalidad por GLORY Ltd. [TYO:6457], anunció la adquisición de las acciones restantes de Acrelec Group SAS.





Acrelec es una empresa tecnológica con presencial global que se especializa en transformar la experiencia del cliente en el sector gastronómico y de comercios minoristas. Con décadas de experiencia en software, hardware y servicios, la empresa desarrolla nuevas plataformas que incrementan la interacción con los clientes, mejoran la experiencia del usuario y optimizan las operaciones. Con más de 120.000 instalaciones en más de 70 países, Acrelec tiene entre sus clientes a muchas de las marcas de restaurantes más reconocidas del mundo.

Anunciamos que Jalel Souissi se ha apartado Acrelec Group tras el reciente proceso de adquisición de acciones. En su rol de cofundador y codirector ejecutivo a lo largo de los años, Jalel Souissi desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y el camino al éxito de Acrelec. Su visión, pasión y dedicación fueron clave para convertir a Acrelec en un referente en soluciones tecnológicas para marcas de restaurantes y comercios minoristas a nivel global.

En nombre quienes formamos parte de los equipos de Glory y Acrelec, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Jalel Souissi por el arduo trabajo realizado y por el compromiso excepcional que ha asumido con el desarrollo del camino de la empresa. Le deseamos a Jalel el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.

Al referirse a la inversión, Toshimitsu Yoshinari, presidente del negocio internacional de Glory, señaló: “Desde que realizamos la inversión inicial en Acrelec en 2020, ambas organizaciones han trabajado en conjunto para poner el valor combinado de nuestras soluciones al servicio de restaurantes en todo el mundo. En Glory creemos que la industria alimentaria aún brinda excelentes oportunidades de crecimiento, por lo que este es el momento adecuado para dar un paso más e incorporar plenamente a Acrelec al Grupo Glory”.

Acerca de GLORY

Como líder global en soluciones tecnológicas de gestión de efectivo, brindamos a los sectores financiero, bancario, de comercios minoristas y del entretenimiento la tranquilidad de que su dinero está protegido y al servicio del crecimiento de sus negocios.

Nuestras soluciones de automatización de efectivo y servicios de ingeniería de procesos ayudan a empresas en más de 100 países a optimizar la manipulación, el movimiento y la gestión del efectivo. Aunque operamos a nivel global, trabajamos de forma personalizada con cada cliente para abordar sus desafíos y objetivos específicos con la finalidad de optimizar el rendimiento del equipo de trabajo, reducir los costos operativos y brindar una experiencia más satisfactoria para los clientes.

GLORY cuenta con más de 11.000 profesionales y con centros dedicados a la I+D y manufactura en todo el mundo, y se apoya en una trayectoria de casi cien años marcada por la innovación tecnológica y el foco en el cliente.

Para obtener más información, visitá www.glory-global.com.

