Gloria Estefan tendrá una calle con su nombre en Miami Beach

La ciudad de Miami Beach rendirá homenaje a una de sus más queridas residentes, Gloria Estefan, al nombrar una calle en su honor. El próximo lunes, se llevará a cabo una ceremonia oficial para designar la 13th Street en South Beach con el nombre de la reconocida cantante cubanoestadounidense.

El evento tendrá lugar en la esquina de 13th Street y Ocean Drive, donde se encuentra el Cardozo Hotel, propiedad de Gloria y su esposo, el productor Emilio Estefan. “Gloria Estefan es un verdadero tesoro de Miami Beach”, expresó el alcalde Steven Meiner, destacando no solo su contribución musical, sino también su compromiso con la comunidad y la preservación del patrimonio local.

La artista, conocida mundialmente como la “Reina del Pop Latino”, llegó a Miami en 1960, cuando su familia huyó de Cuba. Desde entonces, ha construido una carrera icónica que la convirtió en símbolo del sueño americano.

“Gloria encarna el sueño americano”, señaló la comisionada Laura Domínguez, al resaltar el éxito de la artista y su impacto en la ciudad. La propuesta fue impulsada por la Comisión de la Mujer de Miami Beach, en reconocimiento a su trayectoria y contribución cultural.

Además, el mismo lunes, NPR lanzará una presentación especial de Estefan como parte de su famosa serie Tiny Desk Concerts, reafirmando su vigencia y legado en la música internacional.