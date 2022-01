Global Clean Energy Holdings, Inc. adquiere el líder europeo de camelina, Camelina Company España S.L.

La adquisición amplía las operaciones de camelina en América del Norte, Europa y América del Sur

TORRANCE, California–(BUSINESS WIRE)–Global Clean Energy Holdings, Inc., (OTCQX: GCEH), una empresa de combustibles renovables integrada verticalmente, anunció hoy la adquisición de Camelina Company España S.L. (CCE), la empresa innovadora en el cultivo de camelina y la productora de semillas más grande de Europa con sede en Madrid, España.

CCE es una empresa reconocida hace más de 10 años por desarrollar la propiedad intelectual (PI) de camelina de primer nivel para respaldar la cadena de valor de biocombustibles sostenibles. La PI de CCE incluye genética de calidad superior, capacidades de cultivo, semillas de alta calidad para la plantación, investigación agronómica de avanzada y conocimiento para respaldar a los agricultores contratados en el cultivo de la camelina. CCE, junto con Sustainable Oils, Inc. (SusOils) —que también es una subsidiaria de propiedad absoluta de GCE— mejorará la cartera de genética patentada de camelina de la empresa. CCE y SusOils han estado colaborando durante un tiempo a fin de ampliar y armonizar sus actividades colectivas de investigación y desarrollo. Las capacidades combinadas acelerarán el desarrollo de germoplasma exclusivo y de variedades de camelina que les darán a los agricultores independientes de camelina contratados en América del Norte, el oeste de Europa y América del Sur, más oportunidades para aumentar de forma sustentable sus opciones de rotación de cultivos en barbecho.

“La llegada de CCE a nuestra familia de empresas y su sinergia con SusOils permite avanzar aún más en nuestro objetivo de aumentar el valor comercial de la camelina mediante una agronomía y genética de plantas mejoradas. En conjunto, CCE y SusOils construirán a partir de las décadas de actividades de investigación y desarrollo de la camelina centradas en mejorar el rendimiento, reducir el tiempo de cultivo, modificar la química de los aceites de la planta para mejorar la eficiencia de la biorrefinería y mejorar la calidad del alimento para el ganado a base de camelina”, dijo Richard Palmer, presidente y director ejecutivo de GCE. “Esta adquisición demuestra nuestro compromiso continuo con la inversión tanto nacional como internacional en ciencia, infraestructura y educación para agricultores, necesarias para brindar una materia prima de camelina de alta calidad que cumpla con las demandas mundiales de diésel renovable y combustibles de aviación sustentables (que van en aumento) y, al mismo tiempo, que no desplace a los cultivos de alimentos ni afecte la seguridad alimentaria. Esta adquisición actúa como un trampolín seguro para una expansión rápida hacia Europa y América del Sur”.

CCE, fue fundada en 2010, es la empresa innovadora en cultivos de camelina y la productora de semillas más grande de Europa. En 2013, fue la primera empresa mundial en recibir la certificación en sustentabilidad de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), un estándar y sistema de certificación mundial en sustentabilidad para la producción de biocombustibles y biomateriales. La empresa tiene una vasta experiencia en la producción de camelina, junto con toda la cadena de valor, y ha proporcionado aceite de camelina sostenible y certificado para la producción de biocombustible para la aviación, así como alimento a base de camelina, una fuente de proteína vegetal de alta calidad para la industria de los alimentos para el ganado. La empresa mantiene un programa continuo de cultivos vegetales con más de 600 líneas de germoplasma de camelina y es propietaria de nueve variedades exclusivas de camelina, lo que permite la introducción sostenible de la camelina en distintas rotaciones de cultivo sin desplazar a ningún cultivo primario.

“Nos intersan mucho las grandes sinergias que existen entre CCE, GCE y SusOils”, dijo Yuri Herreras Yambanis, director de CCE. “Combinar el conocimiento y la experiencia de nuestras organizaciones nos permite avanzar en la investigación y producción de camelina, con el objetivo de proporcionar ventajas rentables y sostenibles para la agricultura regenerativa y la industria de los combustibles renovables”.

La camelina es una parte fundamental del plan de materia prima de la estrategia integrada de “cultivo a combustible” que persigue GCE. A principios de 2022, GCE inaugurará una biorrefinería de diésel renovable totalmente remodelada en Bakersfield, California, y suministrará hasta 220 millones galones de diésel renovable por año a ExxonMobil gracias a un par de contratos de compra a largo plazo.

Acerca de Global Clean Energy Holdings, Inc.

Global Clean Energy Holdings, Inc., (“GCE” o “GCEH”) es una empresa de combustibles renovables integrada verticalmente que se especializa en materias primas a base de productos no alimenticios que se utilizan para la producción de biocombustibles y biomateriales de avanzada. La integración de la cadena de valor de “cultivo al combustible” de GCE —cuya huella abarca desde el laboratorio hasta el portón de la granja— ofrece un acceso sin igual a materias primas confiables y con una emisión de carbono ultra baja. Cuando esté en funcionamiento, la biorrefinería de Bakersfield será la única planta de este tipo y procesará materias primas tradicionales y aceite de camelina de producción nacional para producir combustibles sostenibles con una emisión de carbono ultra baja en California. Si quiere obtener más información, visite gceholdings.com.

Acerca de Camelina Company España S.L.

Camelina Company España S.L. (CCE) ha desarrollado una cadena de valor sostenible para la camelina: desde el cultivo y la producción de semillas de plantación hasta la expansión agronómica y el procesamiento de la camelina para la producción de biocombustibles de avanzada. CCE introduce la camelina en las rotaciones de cultivos existentes sin desplazar a ningún alimento (como cultivo de cobertura o como reemplazo en los períodos de barbecho tradicionales) empleando sus variedades exclusivas de camelina y modelos de predicción para optimizar las variedades de élite en distintos sistemas de cultivo, principalmente en Europa y América del Sur. CCE se fundó en 2010 y tiene sus oficinas centrales en Madrid, España. Si desea obtener más información, visite camelinacompany.es.

Acerca de Sustainable Oils, Inc.

Sustainable Oils, Inc. (SusOils), la subsidiaria de ciencia vegetal de propiedad absoluta de GCEH, es propietaria de una cartera de propiedad intelectual líder en la industria, que incluye patentes y conocimiento técnico de producción, para producir sus variedades exclusivas de camelina, una materia prima para el biocombustible con emisión de carbono ultra baja y a base de productos no alimenticios. Las oficinas centrales de SusOils se encuentran en Great Falls, Montana. Si desea obtener más información, visite susoils.com.

Declaraciones a futuro

Algunas de las cuestiones que figuran en el presente comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” de Global Clean Energy Holdings, Inc., dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Se advierte a los inversionistas que las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean estrictamente hechos históricos constituyen declaraciones a futuro y están sujetas a distintos riesgos e incertidumbres. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, los desarrollos y las decisiones comerciales reales sean materialmente distintos de las declaraciones a futuro se describen en las secciones “Factores de riesgo” de nuestra presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), e incluye nuestro último Informe anual en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales del Formulario 10-Q y los Informes actuales del Formulario 8-K.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Global Clean Energy Holdings, Inc.

Natalie Findlay



contact@gceholdings.com

(424) 318-3518

Sustainable Oils, Inc.

Fran Castle



contact@susoils.com

(919) 348-8013