Gillette Gaming lanza un nuevo concepto creativo, Hit Reset with Gillette, para animar e inspirar a los jugadores y aficionados de todo el mundo

La iniciativa global aprovechará la Gillette Gaming Alliance para generar expectativa a través de contenidos sociales personalizados

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Durante más de diez años, Gillette™, la mayor empresa de cuidado personal masculino del mundo, ha estado ayudando a los jugadores a lucir y jugar lo mejor posible, ya sea para jugar o para la vida diaria. Este año, Gillette está renovando su enfoque y creando una nueva era de juegos con su nueva campaña, “Hit Reset with Gillette”, que anima a la comunidad de jugadores a reiniciar después de una noche de juego, volver como un mejor jugador y lucir un aspecto impecable durante el día con un nuevo afeitado. “Reiniciar” es un término universal en el mundo de los videojuegos y funciona a la perfección con el cuidado personal, ya que invita a los jugadores y aficionados a empezar el día con el mejor aspecto y sintiéndose lo mejor posible, para dar lo mejor de sí mismos y estar más seguros de sí mismos, ya sea en los videojuegos o en lo que sea que les depare el día.









Para inspirar aún más a la comunidad de jugadores, Gillette aprovechará su Gillette Gaming Alliance para crear contenido “Hit Reset with Gillette” y organizar retransmisiones de marca para sus regiones específicas en Twitch, YouTube y plataformas de redes sociales. Como novedad este año, la Gillette Gaming Alliance está evolucionando de una lista de estrellas del streaming a una comunidad global, de espectadores pasivos a participación activa. Las regiones de todo el mundo contarán con miembros del equipo que representarán a su país, cultura e idioma y crearán contenidos en torno a programas específicos de marketing y productos en ese mercado. Además, los jugadores y los aficionados podrán participar como nunca antes a través de contenidos no deseados, redes sociales y activaciones en algunos de los mayores eventos de videojuegos.

A través de contenidos personalizados, Gillette Gaming Alliance, que incluye a miembros nuevos y antiguos como AJ3 (UK), Elded (MEX), PizFN (IT), Xiuder (IT), Tvander (SP) e Idreau (FR), destacará cómo se adueñan de sus mañanas compartiendo sus propias “rutinas de restablecimiento” y animará a sus audiencias de todo el mundo a hacer lo mismo: empezar su rutina de afeitado y juego con Gillette y pensar en el día siguiente y en cómo pueden ser lo mejor que puedan ser. Además, Gillette Gaming Alliance seguirá proporcionando a la comunidad consejos y contenidos educativos sobre rutinas de aseo y rituales de restablecimiento.

“Gillette ayuda a los jugadores y creadores a resetearse para el día usando su rutina de aseo para lucir y jugar lo mejor posible”, explica Daniel Ordóñez, líder mundial de la franquicia de la marca de Gillette. “Estamos encantados de ampliar nuestro programa de juegos este año con la campaña ‘Hit Reset with Gillette’. Hit Reset es un término universal en el mundo de los videojuegos y funciona a la perfección con el cuidado personal, ya que invita a los jugadores a empezar el día con el mejor aspecto posible, para ser los mejores, ya sea en los videojuegos o en lo que sea que les depare el día. Hit Reset también se lanzará con nuestra nueva Gillette Gaming Alliance, que creará contenido de juegos y cuidado personal de formas nuevas y emocionantes. También participarán en algunos de los eventos más importantes del mundo para interactuar con la comunidad de jugadores. Será un año emocionante”.

Para lanzar oficialmente el programa “Hit Reset with Gillette”, Gillette se asociará con The Esports Awards, el evento mundial de videojuegos que reconoce anualmente la excelencia en los juegos, los deportes electrónicos y los creadores de contenido ante millones de espectadores cada año. A través de esta asociación, Gillette estará presente a lo largo de todo el programa, incluido el contenido previo al show Reset with Gillette, integraciones de productos GilletteLabs y la asistencia de miembros de la Alianza que compartirán sus experiencias con Gillette. Además, se animará a los asistentes y espectadores a “reiniciar” su rutina de aseo y juegos con la ayuda de Gillette.

“Hit Reset with Gillette” es el último anuncio de Gillette Gaming, que llega poco después del exitoso lanzamiento entre Gillette y Razer, la marca líder mundial en estilo de vida para gamers, para desvelar la colaboración definitiva en aseo y gaming. Las dos marcas, que cuentan con una rica historia y tradición dentro de la comunidad, se encuentran en la intersección del diseño, la innovación y la tecnología de vanguardia para desvelar el producto GilletteLabs Razer Limited Edition. La última colaboración incluye un set de afeitado compuesto por un mango, cuchillas de afeitar y un soporte magnético con los códigos de diseño y motivos característicos de Razer, como el logotipo de la serpiente de tres cabezas.

El accesorio de aseo imprescindible para todos los jugadores y aficionados, adorado tanto por los medios de comunicación como por los streamers, ya está a la venta en gillette.com/razer. Con la Edición Limitada Razer de GilletteLabs, la comunidad de jugadores de todo el mundo puede ahora reajustar su rutina de afeitado y juego y afrontar el día con confianza.

Acerca de Gillette:



Durante más de 120 años, Gillette ha proporcionado tecnología de precisión y un rendimiento inigualable de sus productos, mejorando la vida de más de 800 millones de consumidores en todo el mundo. Desde el afeitado y el aseo corporal, hasta el cuidado de la piel y la protección contra el sudor, Gillette ofrece una amplia variedad de productos que incluyen maquinillas de afeitar, gel de afeitar (geles, espumas y cremas), cuidado de la piel, after shaves, antitranspirantes, desodorantes y jabones corporales. Para obtener más información y las últimas noticias sobre Gillette, visite www.gillette.com. Para ver nuestra selección completa de productos, visite www.gillette.com. Sigue a Gillette en Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de Procter & Gamble:



P&G sirve a consumidores de todo el mundo con una de las carteras más sólidas de marcas de confianza, calidad y liderazgo, entre las que se incluyen Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® y Whisper® La comunidad P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países de todo el mundo. Visite http://www.pg.com para conocer las últimas noticias e información sobre P&G y sus marcas. Para otras noticias de P&G, visítenos en www.pg.com/news.

Esports Awards



Fundados en 2015, los Esports Awards son la noche más prestigiosa del calendario de los deportes electrónicos y la única gala de premios mundial cuyo objetivo es reconocer la excelencia de los deportes electrónicos. Los Esports Awards se dedican a mostrar el rendimiento y la innovación de clase mundial de todos los rincones de la industria durante todo el año y alcanza su punto culminante en su ceremonia de fin de año, considerada los Oscar de los deportes electrónicos. La ceremonia rinde homenaje a todos los jugadores, equipos, medios de comunicación, proveedores de hardware, juegos, eventos y personalidades que dan forma a la industria de los deportes electrónicos.

En los Esports Awards 2021 se batió el récord de 20 millones de espectadores en toda la campaña y se contabilizaron 10 millones de votos. En 2023, los Esports Awards vuelven a Resorts World Las Vegas por segunda vez.

Sitio web // Twitter // Facebook // Instagram // Twitch

