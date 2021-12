Gilead y AWS colaboran en el desarrollo y el suministro de nuevos medicamentos a los pacientes

Gilead, con AWS como proveedor preferencial de nube, utiliza aprendizaje automático y analítica de AWS para informar mejor en el diseño de estudios clínicos y propiciar la toma de decisiones basada en datos, mientras prioriza la privacidad y seguridad de los pacientes

Gilead también transforma sus cargas de trabajo de planificación de recursos empresariales en AWS para implementar SAP S/4HANA en todo su negocio a nivel global

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció que Gilead Services, Inc. (Nasdaq: GILD), una empresa biofarmacéutica que impulsa medicamentos innovadores para prevenir y tratar enfermedades potencialmente mortales, ha seleccionado a AWS como su proveedor preferencial de nube. Gilead, que innova en AWS y cuenta con la ayuda de expertos y socios de AWS en atención sanitaria y ciencias biológicas, proporciona los últimos avances en aprendizaje automático y analítica a sus científicos de datos. Estas capacidades alimentan la toma de decisiones basada en datos en toda la organización —desde el descubrimiento de biomarcadores hasta la fabricación y la selección de estudios clínicos— y brindan revelaciones que pueden ayudar a Gilead a refinar su cartera de fármacos en fase de investigación. La empresa también confía en AWS para hospedar todas las cargas de trabajo de su proyecto de transformación de la planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) para implementar SAP S/4HANA.

“Con AWS como nuestro proveedor preferencial de nube, nuestros investigadores pueden utilizar la cartera de servicios de AWS para obtener las revelaciones, la agilidad y la seguridad necesarias para suministrar medicamentos nuevos rápidamente y tratar al individuo según sus necesidades únicas, no solamente a la enfermedad”, afirmó Marc Berson, vicepresidente sénior y director de Informática de Gilead. “El rendimiento, la infraestructura y la escala de AWS son las bases sobre las que completaremos nuestra transformación de ERP y nos convertiremos en una empresa más eficiente, ágil, segura y basada en datos en la nube”.

Gilead está reimaginando su infraestructura de computación bioinformática en la nube más importante del mundo. El uso de las capacidades de computación, aprendizaje automático y base de datos de AWS apoyará el análisis y la integración de diversos conjuntos de datos experimentales y sobre genómica y diagnóstico por imágenes para ayudar a obtener avances en el modo en que Gilead diagnostica y trata las enfermedades. Por ejemplo, al analizar de forma segura los datos genómicos de pacientes desidentificados a escala en AWS para revelar patrones, Gilead puede descubrir revelaciones sobre cómo responde la gente que vive con cáncer a las opciones terapéuticas existentes, lo que acelera potencialmente el descubrimiento de tratamientos nuevos.

Adicionalmente, en su organización de TI, Gilead utiliza AWS para hospedar todas las cargas de trabajo para su proyecto de transformación de ERP que implementará SAP S/4HANA. Estos sistemas apoyan los procesos críticos para el negocio en áreas como cadena de suministro, finanzas, operaciones y ventas comerciales en todas las áreas terapéuticas y unidades comerciales. La ejecución de dichos procesos en AWS proporciona la base para que Gilead realice la implementación de SAP S/4HANA. También ayuda a la empresa a acortar los ciclos de actualización del hardware, aumentar la agilidad de testeo e implementación y obtener visibilidad para mejorar la planificación empresarial.

Esta es la primera implementación de sistemas de ERP a escala de producción en la nube, y AWS proporciona una infraestructura escalable, segura y de alto rendimiento para el equipo de transformación de TI de la empresa. Gilead, en un trabajo conjunto con AWS, integrará sus entornos de SAP con una amplia gama de tecnologías de avanzada de AWS en áreas como analítica y aprendizaje automático, con lo que descubrirá valor comercial e impulsará la innovación. De cara al futuro, la empresa, con AWS como base de su nuevo entorno de SAP basado en la nube, utilizará una variedad de tipos de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), como las instancias X1 y X1e, desarrolladas para bases de datos de alto rendimiento, bases de datos en memoria y otras aplicaciones empresariales de memoria intensiva, para ejecutar las cargas de trabajo de ERP con más eficiencia.

Además, Gilead a transferido más del 50 % de la superficie de su centro de datos a AWS en los últimos 12 meses mediante un programa de migración acelerada a la nube con AWS Professional Services. La empresa también planea migrar cientos de aplicaciones a AWS, entre ellas, aplicaciones críticas que apoyan las normas y los reglamentos de buenas prácticas de la industria (Good Practices, GxP) en áreas como fabricación, almacenamiento y distribución de fármacos. Como resultado, Gilead acelerará sus planes de actualizar sus operaciones de TI con AWS, a la vez evita los costos iniciales de actualizar el hardware y los costos sostenidos de ejecutar un entorno de TI en el lugar que esté “siempre funcionando”, preparado para el uso máximo. Como elemento adicional de la migración, la empresa desarrollará un entorno automático de recuperación ante desastres en AWS. Al hacerlo, el área de TI de Gilead puede optimizar y ajustar la escala de sus procesos de recuperación ante desastres en la nube para potenciar la resiliencia.

Con la ayuda de AWS Professional Services y los expertos en atención sanitaria y ciencias biológicas de AWS, los equipos de investigación y desarrollo de Gilead buscarán maneras de innovar en la nube. Adoptarán un enfoque de desarrollo ágil de producto que utiliza microservicios para optimizar y automatizar los procesos operativos en toda la empresa y construirán una nueva arquitectura de datos para descubrir nuevas revelaciones más fácilmente. Mediante esta colaboración, Gilead apunta a transformar áreas prioritarias como programa clínico y diseño de estudios, experiencia del paciente y monitoreo adaptativo estadístico, que ayudarán a Gilead a identificar rápidamente los potenciales problemas relacionados con la gestión de estudios clínicos y ocuparse de ellos.

Gilead también fue uno de los primeros usuarios de AWS for Health, una oferta curada de servicios de AWS y soluciones de AWS Partner Network (APN) que ahora usan miles de clientes del área de atención sanitaria y ciencias biológicas de todo el mundo. AWS for Health proporciona capacidades demostradas y de fácil acceso que ayudan a las organizaciones a aumentar el ritmo de la innovación, liberar el potencial de los datos sanitarios y desarrollar enfoques más personalizados del desarrollo terapéutico y la atención en 16 áreas de solución críticas en atención sanitaria, genómica y biofarmacia.

“Gilead utiliza el rendimiento demostrado de la nube número uno del mundo para innovar, ajustar la escala y proporcionar terapias poderosas para enfermedades como VIH y cáncer, además de impulsar las pautas para la medicina de la precisión. Al optimizar las operaciones de TI con AWS y aprovechar nuestra oferta de AWS for Health, Gilead tiene la capacidad de refinar continuamente su enfoque de los estudios clínicos y del desarrollo, la fabricación y la distribución de fármacos”, señaló Matt Garman, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Amazon Web Services, Inc. “AWS proporciona la seguridad y privacidad que las empresas de atención sanitaria y ciencias biológicas necesitan, además del conocimiento experto y el alcance y la profundidad de servicios en que pueden confiar para desarrollar soluciones transformadoras para atención sanitaria que propician la salud y el bienestar”.

