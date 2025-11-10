Ghislaine Maxwell podría solicitar clemencia a la administración Trump

Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual, estaría considerando pedir a la administración de Donald Trump la conmutación de su sentencia de 20 años de prisión, según un correo electrónico filtrado al que tuvo acceso el Miami Herald a través del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El correo, enviado por Maxwell a uno de sus abogados, proviene de un denunciante en Camp Bryan, la prisión federal de mujeres en Texas a la que fue trasladada en julio. La reubicación a esta instalación de mínima seguridad desde la prisión federal de Tallahassee se produjo después de un encuentro con el Subfiscal General Todd Blanche, lo que ha generado sospechas entre algunos legisladores sobre un posible acuerdo para facilitar su liberación o indulto.

En una carta enviada el domingo al presidente Trump, el congresista demócrata Jamie Raskin, de Maryland, solicitó explicaciones sobre el trato preferencial hacia Maxwell. Según Raskin, la deferencia hacia la condenada en la prisión de Texas ha sido tan evidente que uno de los funcionarios principales de Camp Bryan expresó estar “harto de tener que servir a Maxwell”.