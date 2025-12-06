Gestión Trump ya tiene al nuevo arquitecto para iniciar la construcción del enorme salón de baile de $300 millones 

La demolición del salón de bailes de Trump en la Casa Blanca ha llamado la atención internacional. Esta lujosa sala de eventos, construida durante el mandato del presidente Donald Trump, fue eliminada recientemente como parte de una serie de cambios que impulsa la actual administración de Joe Biden.

El espacio, conocido por su ostentosa decoración y por haber hospedado fiestas privadas y reuniones exclusivas, ya no existe en la icónica residencia presidencial, según confirmó un portavoz de la Casa Blanca.

La decisión de retirarlo surge en medio de una serie de renovaciones que buscan restaurar la tradición y funcionalidad de los espacios públicos en el Ala Este, de acuerdo con reportes.

¿Qué motivó la remodelación en la Casa Blanca?

Funcionarios señalaron que la eliminación de este salón responde también a necesidades de seguridad y a la intención de hacer la Casa Blanca un espacio más accesible para recibir a delegaciones y visitantes.

Además, la administración de Biden considera que ese tipo de instalaciones privadas no representan el carácter institucional que debe tener la residencia presidencial.

Este no es el primer caso de remodelaciones en la sede del gobierno estadounidense. A lo largo de la historia, diversos presidentes han implementado reformas notables.