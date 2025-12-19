Gestión Trump tiene hasta este viernes para divulgar los archivos Epstein 

La fecha límite para divulgar los llamados archivos Epstein en Estados Unidos llega este 19 de diciembre. El caso Jeffrey Epstein ha generado controversia y expectativas, ya que la opinión pública y las víctimas exigen transparencia sobre la red de tráfico sexual que operaba el famoso financiero.

La “fecha límite archivos Epstein” se ha convertido en un tema clave en la política y la justicia estadounidense.

Los documentos, que han estado sellados por años, involucran testimonios, nombres y detalles sobre la red de Epstein y su círculo de contactos.

Diversos sectores sociales y medios internacionales han presionado para su revelación total, pues argumentan que permitiría esclarecer la magnitud de las operaciones y conocer si figuras políticas o empresariales internacionales están implicadas.

¿Qué contienen los archivos Epstein?

Los archivos Epstein abarcan información de más de 150 personas vinculadas al caso, así como declaraciones confidenciales, pruebas fotográficas y registros de vuelos.

Se espera que su divulgación aporte nuevos datos sobre el funcionamiento de la red y posibles encubrimientos institucionales.

Organizaciones defensoras de víctimas consideran que estos archivos podrían motivar nuevas investigaciones y acciones judiciales.

El Departamento de Justicia de EEUU enfrenta presiones tanto políticas como sociales para cumplir con el plazo sin restricciones.

Sin embargo, algunas voces han advertido sobre el posible riesgo a la privacidad de personas no acusadas formalmente. El debate sobre la transparencia y la protección de víctimas sigue abierto.