Gestión Trump retira $500 millones de fondos para el desarrollo de vacunas para el Covid 

El reciente recorte de fondos para el desarrollo de vacunas, realizado por Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), ha provocado una creciente alarma en la comunidad científica internacional.

Se estima que alrededor de 500 millones de dólares han sido retirados de proyectos clave, lo cual podría tener consecuencias significativas para la salud pública y el financiamiento científico.

Given el contexto global pospandemia, el recorte de estos fondos llega en un momento crítico para la investigación biomédica.

Gran parte de los recursos afectados estaban destinados a avanzar en nuevas tecnologías de vacunación, así como a reforzar la capacidad de respuesta frente a brotes de enfermedades infecciosas.

Impacto global y preocupaciones en salud pública

Diversos expertos advierten que la decisión tomada por RFK Jr. podría retrasar el acceso a vacunas innovadoras para poblaciones vulnerables en países latinoamericanos y otras regiones con pocos recursos.

La falta de financiamiento incrementa el riesgo de futuros brotes y pone en jaque programas de vacunación esenciales.

Además, la reducción del apoyo económico a la investigación biosanitaria debilita los logros alcanzados en materia de inmunización, justo cuando las enfermedades emergentes se siguen convirtiendo en un desafío mundial.

Organizaciones internacionales y grupos científicos han instado a que se reconsidere esta política para evitar un retroceso en la protección de la salud pública.