Gestión Trump está lista para implementar la tarifa "de integridad de visa" de $250

El gobierno de Estados Unidos aplicará una nueva tarifa para ingresar al país, la cual está dirigida a viajeros extranjeros a partir de finales de este año.

La medida, denominada “Visa Integrity Fee”, impactará principalmente a ciudadanos de países que requieren visa para entrar al territorio estadounidense, generando preocupación entre turistas y trabajadores migrantes de Latinoamérica y Centroamérica.

Estados Unidos mantiene una política migratoria muy estricta. Ahora suma un cargo de 250 dólares, anunciado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional, que deberán abonar quienes soliciten visa temporal.

El objetivo de la nueva tarifa en la visa, según las autoridades estadounidenses, es recuperar costos asociados al procesamiento de solicitudes y reforzar la seguridad fronteriza.

¿Qué implica el “Visa Integrity Fee” y a quién afecta?

El “Visa Integrity Fee” afectará, en su mayoría, a trabajadores agrícolas temporales H-2A y H-2B, así como a turistas y solicitantes de otros visados no inmigrantes.

El costo extra se sumará al actual precio de la visa. Expertos advierten que podría dificultar los viajes para familias centroamericanas y latinoamericanas, quienes muchas veces deben invertir sus ahorros para realizar este trámite.

Aunque la medida fue presentada como una acción para mejorar la gestión migratoria, organizaciones de derechos humanos expresan su inquietud respecto al impacto económico en comunidades con menos recursos.

Por su parte, quienes deseen visitar Estados Unidos en los próximos meses deberán prever este nuevo gasto.