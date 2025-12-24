Gestión Trump dice que la carta de Epstein a Nassar es falsa 

Ante la reciente publicación de supuestos archivos oficiales, la Gestión Trump niega categóricamente la veracidad de una carta atribuida a Jeffrey Epstein y dirigida a Larry Nassar, dos figuras envueltas en escándalos internacionales.

El equipo del exmandatario expresó que el documento es “falso” y cuestionó los móviles detrás de la difusión de esta información.

La polémica surgió después de que varios medios estadounidenses reportaran la existencia de correspondencia privada presuntamente recuperada en los archivos Trump.

La carta, cuya autenticidad fue puesta en duda de inmediato, habría implicado nuevas conexiones mediáticas alrededor de figuras críticas en los recientes juicios de alto perfil.

Los archivos y las tensiones políticas tras el escándalo

En respuesta, portavoces de la Gestión Trump insistieron en la imposibilidad de comprobar los orígenes del documento, asegurando que no existe evidencia que respalde la veracidad de la carta.

Además, señalaron que la publicación de este material podría responder a intereses políticos en medio de la temporada electoral estadounidense.

La controversia alrededor de Epstein y Nassar ha mantenido la atención del público y sigue generando impacto mediático.

La gestión Trump busca desmarcarse y reiterar que ninguno de los documentos filtrados debe considerarse oficial sin una investigación exhaustiva.