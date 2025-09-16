Estados Unidos

Gestión Trump confirmó un nuevo ataque a una embarcación en el Caribe y Petro lo calificó como asesinato 

Mientras el gobierno de EEUU aseguró que se trata de un barco narcoterrorista que fue destruido con tres  venezolanos,  Colombia denunció que Trump está matando latinoamericanos en su propio territorio. 

embarcación
  • Jacqueline Alvarenga | 16-09-2025.12:11 pm.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el centro del debate tras difundir un video de ataque a una embarcación narcoterroristas en el Caribe.

La grabación, compartida a través de sus redes sociales, ha sido presentada como una muestra de su política de “mano dura” frente al narcotráfico en la región, tema especialmente relevante para Centroamérica y América Latina.

El video muestra una supuesta operación militar en la que se observa la interceptación y destrucción de una embarcación que, según Trump, transportaba drogas procedentes de América Latina, exactamente de Venezuela.

Aunque sus partidarios aplauden la medida y la utilizan como argumento para reforzar la lucha contra el crimen organizado, varios analistas y medios internacionales han advertido sobre la falta de pruebas oficiales que respalden la autenticidad del video y los resultados de la operación.

 La polémica detrás del video y las reacciones internacionales

La publicación de estas imágenes ha motivado no solo reacciones de políticos y funcionarios en Estados Unidos, sino también de gobiernos de la región Caribe, que exigen mayor claridad sobre la identidad de los involucrados y el contexto de la operación.

Uno de los mandatarios que alzó la voz fue el de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó de asesinato el operativo de EEUU a la supuesta embarcación narcoterrorista.

"Acaban de destruir otra lancha con tres... Matar con un misil tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato y el Gobierno de EEUU está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial, no tiene el derecho", dijo Petro.

