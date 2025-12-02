Gestión Trump cambió de versión sobre el doble ataque a una supuesta narcolancha 

El ataque a una presunta narcolancha en aguas del Caribe, durante el gobierno de Donald Trump, puso en el centro del debate la transparencia informativa de la administración estadounidense.

La versión del gobierno de Trump sobre narcolancha cambió varias veces, encendiendo las alarmas entre periodistas, ciudadanos y defensores de derechos humanos.

En un inicio, las autoridades estadounidenses aseguraron que sus efectivos habían repelido una amenaza directa de narcotraficantes fuertemente armados, justificando la acción militar en aguas centroamericanas. Sin embargo, con el paso de las horas, nuevos detalles salieron a la luz.

Pronto, fuentes independientes y testimonios locales pusieron en duda la narrativa oficial, indicando que la embarcación podría no haber representado el peligro descrito inicialmente.

Las contradicciones en los comunicados oficiales



A medida que el caso cobraba notoriedad internacional, la versión oficial fue ajustándose. El gobierno de Trump primero habló de un "enfrentamiento", después minimizó el uso de fuerza y finalmente admitió que las circunstancias eran "confusas".

Expertos y organismos como Human Rights Watch han señalado la importancia de una investigación independiente, algo que aún no se realiza.

Este episodio recuerda a la opinión pública la importancia del acceso a información veraz en hechos que involucran la seguridad regional y la política antidrogas de los Estados Unidos.

En Centroamérica, organizaciones civiles han pedido esclarecer lo sucedido y asegurar la rendición de cuentas.