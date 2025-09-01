Gestión Trump califica a Nicolás Maduro como una amenaza a la seguridad nacional 

El reciente pronunciamiento de la gestión de Donald Trump ha reavivado la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

En declaraciones recogidas por diversos medios, funcionarios del presidente estadounidense han sostenido que el presidente Nicolás Maduro representa una amenaza para la seguridad nacional debido a actividades de narcotráfico, vinculando directamente al llamado ‘cartel de los Soles’ con el flujo de drogas hacia territorio norteamericano.

Maduro “es uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos, dijo la secretaria de Justicia de EEUU, en representación de la gestión Trump.

Narcotráfico y crisis diplomática: un conflicto en aumento

Trump, conocido por su política de mano dura contra el régimen venezolano, aprovechó el contexto preelectoral para reiterar acusaciones anteriores hacia Maduro y altos funcionarios militares venezolanos, responsabilizándolos de operar redes de tráfico de drogas que afectan directamente a Estados Unidos.

El ‘cartel de los Soles’, organización señalada por la DEA y otras agencias internacionales, estaría al centro de estas acciones ilícitas, incrementando aún más la presión internacional sobre Caracas.

En 2020, la gestión Trump ya había presentado cargos formales por narcotráfico contra Nicolás Maduro y ofreció una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

No obstante, el gobierno venezolano ha rechazado todas las acusaciones, considerándolas parte de una campaña de “guerra judicial” y una forma de intervención externa.

Analistas advierten que el uso de estos señalamientos con fines políticos puede empañar los canales de diálogo y dificultar la normalización de las relaciones bilaterales.

Sin embargo, para muchos sectores en EEUU, el creciente flujo de drogas atribuido al narcotráfico venezolano respalda la urgencia de nuevas sanciones y un mayor control fronterizo.