Gestión Trump anuncia operativo de control migratorio en Nueva Orleans

El operativo de control migratorio en Nueva Orleans comenzó hoy bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en respuesta a un reciente auge en los cruces irregulares de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos.

La operación, anunciada tras el reporte de autoridades federales sobre el incremento de llegadas, busca reforzar los controles y ejecutar detenciones en zonas estratégicas.

Las autoridades del DHS informaron que agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza estarán presentes en el área metropolitana de Nueva Orleans con el objetivo de identificar y procesar a personas sin estatus migratorio regular.

Este operativo de control migratorio en Nueva Orleans se suma a los esfuerzos federales recientes en otras ciudades, marcando un giro hacia medidas más estrictas contra la inmigración irregular.

Reacciones de la comunidad migrante y organizaciones sociales

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto humanitario de estas acciones, advirtiendo sobre el temor y la incertidumbre entre las comunidades enfocadas por el operativo.

Líderes comunitarios llaman a los migrantes a informarse sobre sus derechos y buscar asistencia legal ante cualquier acercamiento de las autoridades.

Según el reporte de medios locales, activistas temen que estas medidas puedan traducirse en perfiles raciales y separación de familias.

En la región, el clima de tensión es palpable entre familias migrantes, muchas de las cuales se debaten entre quedarse en sus hogares o buscar refugio temporal.