Gestión Biden coloca por primera vez una ofrenda de Día de los Muertos

EEUU.- La gestión del presidente estadounidense, Joe Biden, colocó en la Casa Blanca por primera vez una ofrenda de Día de los Muertos, haciendo alusión a la tradición latinoamericana.

Fue la esposa del gobernante, Jill Biden, quien publicó en sus redes sociales el altar instalado en el poder Ejecutivo de los EEUU.

La acción de la pareja presidencial es histórica, son los primeros gobernante es colocar ofrenda en el altar para recordar a las personas que partieron.

“¡Feliz Día de los Muertos desde la Casa Blanca! Hoy, nos unimos a las familias de todo el país para honrar y celebrar las vidas de los seres queridos que han fallecido”, posteó la esposa del gobernante.

El altar fue adornado con accesorios que resaltaron la cultura mexicana. La imagen de la Virgen de Guadalupe, flores de cempasúshil, veladores y calaveritas se miraban en el lugar.

Además, colocaron ofrendas como comida y frutas; propio de la tradición mexicana en el Día de los Muertos.

Aunque la acción ha dejado cientos de comentario positivos, algunos recalcaron que la pareja presidencial estadounidense no colocó la fotografía del difunto.

Cada 1 y 2 de noviembre, en México y otros países de Latinoamérica recordando a los fallecidos, visitando las tumbas. La fotografía del altar en la Casa Blanca ha recorrido las redes sociales.

Feliz Día de los Muertos from the White House! Today, we join families across the country in honoring and celebrating the lives of loved ones who have passed. pic.twitter.com/4HiKeW6TBv

— Jill Biden (@FLOTUS) November 2, 2021