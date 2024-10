Gerard Piqué: "La verdad no se cuenta de la forma en que fue" 

El exfutbolista español, Gerard Piqué cuestionó que tras su ruptura amorosa con la cantante Shakira, la verdad no se cuenta de la forma en que fue.

Según la expareja de la artista colombiana, los medios solo se enfocan en informar lo que vende, lo que les interesa; dando a entender que la mayoría de lo que se ha dicho sobre su ruptura no es real.

Aunque Piqué no entra en detalles sobre lo que detonó su decisión de serle infiel a Shakira durante su relación o si en efecto estaban separados en ese momento, fue contundente al señalar que cada quien tiene una perspectiva diferente de cómo ocurrieron las cosas.

Piqué, además de asegurar que la verdad no se cuenta de la forma en que fue, señaló que lo único que realmente le importa es estar rodeado de su familia, amigos.

"Entiendo que cada uno puede tener su perspectiva y que haya quienes piensen distinto sobre mí", dijo al hablar del escándalo y de las múltiples canciones que le ha dedicado su expareja.

El exfutbolista se ganó el repudio de miles de personas cuando se confirmó su relación con Clara Chía, la joven de 22 años, por la que supuestamente cambió a la colombiana 10 años mayor que él.

Los ataques en contra de Piqué fueron utilizados a su favor para promocionar su proyecto Kings League, que en su momento fue bastante visto y comentado ante la indignación de los fanáticos de Shakira.

No es la primera vez que Piqué deja entrever que la verdad no se cuenta de la forma en que fue, y que Shakira está ocultando algunos aspectos sobre la separación.

"Soy muy feliz, disfruto mucho de la vida. Me considero un privilegiado. La vida que he llevado, haber podido jugar en el club de mis amores, el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, una familia increíble, y conservar amigos de la época del colegio, me hace despertar cada día sintiéndome muy afortunado", concluyó.