George Clooney se despide de los papeles románticos y de los besos en pantalla

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, ha decidido poner punto final a su faceta de galán en el cine. Según reveló en una entrevista con el diario Daily Mail, el intérprete acordó con su esposa, la abogada Amal Clooney, no volver a besar a otras actrices en sus futuras películas.

Clooney explicó que la decisión surgió tras una conversación con su pareja, con quien está casado desde 2014 y tiene mellizos. En ese contexto, aseguró que busca seguir el ejemplo del legendario actor Paul Newman, alejándose de los roles románticos que marcaron una etapa de su carrera.

El protagonista de títulos como Ocean’s Eleven, O Brother, Where Art Thou? y la serie ER ya había adelantado su intención de dejar este tipo de papeles. En marzo pasado, durante una entrevista en el programa 60 Minutes, afirmó que no pretende competir con actores mucho más jóvenes y que prefiere dar espacio a las nuevas generaciones.

Además de su trabajo como actor, Clooney ha desarrollado una sólida carrera como director, con películas como Good Night and Good Luck. Con esta decisión, el artista confirma un giro en su trayectoria, alejándose del cine romántico para enfocarse en otros desafíos profesionales.