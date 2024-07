Gente, pasión, planeta: Mary Kay publica su Informe de Sostenibilidad 2024

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., líder mundial en sostenibilidad y defensa corporativa, publicó hoy su Informe de Sostenibilidad 2024. El informe, organizado por impacto medioambiental, social y económico, subraya el compromiso de la empresa con la creación y el fomento de un modelo empresarial que enriquezca la vida de las mujeres y apoye a las comunidades, protegiendo al mismo tiempo nuestro planeta.









“ La sostenibilidad está profundamente arraigada en la historia de Mary Kay”, manifestó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc. “ Nos gusta decir que lo hicimos antes de que fuera ‘cool’. A nuestra icónica fundadora, Mary Kay Ash, le apasionaba no solo cambiar el mundo, sino protegerlo. Estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado este año, y cada año, para hacer realidad su sueño. Creo que ella también estaría orgullosa”.

En un mundo que evoluciona rápidamente, Mary Kay se sitúa a la vanguardia del cambio, defendiendo la causa de las mujeres y reconociendo el inmenso poder que tienen para dar forma a nuestra economía global e impulsar un cambio significativo.

El informe 2024 destaca la promesa de Mary Kay de tomar decisiones que sean correctas para nuestro planeta y su gente:

Sostenibilidad medioambiental

Cuidado del agua : en colaboración con The Nature Conservancy desde hace más de 36 años, Mary Kay apoya la iniciativa “Super Reefs” para proteger los arrecifes de coral resistentes.

: en colaboración con The Nature Conservancy desde hace más de 36 años, Mary Kay apoya la iniciativa “Super Reefs” para proteger los arrecifes de coral resistentes. Conservación de los recursos: a través de una asociación de 16 años con la Fundación Arbor Day, Mary Kay apoyó la plantación de más de 1,4 millones de árboles en proyectos de reforestación en nueve países.

a través de una asociación de 16 años con la Fundación Arbor Day, Mary Kay apoyó la plantación de más de 1,4 millones de árboles en proyectos de reforestación en nueve países. Abastecimiento sostenible: al unirse a la Global Shea Alliance, Mary Kay promueve el bienestar económico de los 16 millones de mujeres recolectoras de karité en África Occidental.

Sostenibilidad social

Pink Changing Lives: a través de este programa, financiado por las ventas de productos designados, Mary Kay donó más de USD 18 millones a iniciativas que enriquecen la vida de las mujeres en todo el mundo desde 2008.

a través de este programa, financiado por las ventas de productos designados, Mary Kay donó más de USD 18 millones a iniciativas que enriquecen la vida de las mujeres en todo el mundo desde 2008. Empoderamiento de la mujer: en el Día Internacional de la Mujer, Mary Kay se unió a los Principios para el Empoderamiento de la Mujer (WEP, por sus siglas en inglés), un conjunto de principios que ofrecen orientación a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Más de 600.000 mujeres se han beneficiado de las capacitaciones, eventos y programas que ofreció el Acelerador de Emprendimiento de la Mujer, lanzado por Mary Kay en asociación con seis agencias de las Naciones Unidas en 2019.

en el Día Internacional de la Mujer, Mary Kay se unió a los Principios para el Empoderamiento de la Mujer (WEP, por sus siglas en inglés), un conjunto de principios que ofrecen orientación a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Más de 600.000 mujeres se han beneficiado de las capacitaciones, eventos y programas que ofreció el Acelerador de Emprendimiento de la Mujer, lanzado por Mary Kay en asociación con seis agencias de las Naciones Unidas en 2019. Fomentando a las mujeres en STEM comprometida con el desarrollo de la próxima generación de mujeres líderes en STEM, Mary Kay otorgó 29 subvenciones por un total de casi USD 195.000 desde el año 2020.

Sostenibilidad económica

Celebrando los 60 años: la visión de Mary Kay Ash de enriquecer la vida de las mujeres continúa. Mary Kay, que sigue siendo una empresa familiar, se ha convertido en una marca global con casi 4000 empleados y millones de Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay en más de 35 mercados. Durante más de 60 años, Mary Kay ofreció una oportunidad empresarial sin igual a mujeres de todo el mundo. Euromonitor International nombró a la compañía la marca de venta directa de cosméticos para el cuidado de la piel y de color número 1 del mundo 1 .

la visión de Mary Kay Ash de enriquecer la vida de las mujeres continúa. Mary Kay, que sigue siendo una empresa familiar, se ha convertido en una marca global con casi 4000 empleados y millones de Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay en más de 35 mercados. Durante más de 60 años, Mary Kay ofreció una oportunidad empresarial sin igual a mujeres de todo el mundo. Euromonitor International nombró a la compañía la marca de venta directa de cosméticos para el cuidado de la piel y de color número 1 del mundo . Innovación digital : Mary Kay mejora las capacidades de las Consultoras de Belleza Independientes a través de herramientas digitales, incluidas aplicaciones de realidad aumentada y el Catálogo Interactivo, permitiéndoles sobresalir en sus negocios y hacer realidad sus sueños.

: Mary Kay mejora las capacidades de las Consultoras de Belleza Independientes a través de herramientas digitales, incluidas aplicaciones de realidad aumentada y el Catálogo Interactivo, permitiéndoles sobresalir en sus negocios y hacer realidad sus sueños. Defensa de la igualdad de género en la IA: en asociación con Equal Rights Trust, Mary Kay fue pionera en la investigación para eliminar los prejuicios de género en las tecnologías de IA.

Para obtener más información sobre la estrategia global de sostenibilidad, compromiso e impacto de Mary Kay, consulta el informe completo aquí.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en el año 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres que sufren cáncer y maltrato doméstico y animar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com y Facebook, Instagram y LinkedIn. O síganos en X (antes Twitter).

1 “ Source Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, value sales at RSP, 2022 data.”

