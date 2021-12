General Sabillón, el favorito de Xiomara Castro para liderar el ministerio de Seguridad

El general y exjefe de la Policía de Honduras, Ramón Sabillón, conocido por su lucha contra el narcotráfico, sería el nominado por la presidente electa, Xiomara Castro, para dirigir el ministerio de Seguridad, según confío una fuente a Notibomba.

Una fuente cercana a la presidenta electa, quien habló en condición de anonimato, reveló al equipo editorial de Notibomba, que el general destituido en el 2014 tras capturar a varios capos de la droga hondureña lideraría la Secretaría de Seguridad.

Sabillón, fue removido de su cargo por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, luego que este capturará a varios narcotraficantes incluyendo el temeroso cartel los Valle Valle.

En Honduras, se recuerda a Sabillón por su osadía de denunciar ante los medios de comunicación la corrupción en la institución que dirigía y que estaba vinculada a altos mandos del gobierno.

“El narco en Honduras es política. Yo detuve a ocho narcotraficantes y los extradité a Estados Unidos. Y después han caído empresarios, políticos y hasta el hijo de un presidente”, revelaba en el 2016 el general Sabillón.

En aquel momento detallaba que las pruebas del crimen organizado en la política hondureña las entregó al Ministerio Público, ente que a la fecha ha engavetado los expedientes.

El exjefe policial aseguraba que desde el gobierno se buscaba neutralizar las acciones de la policía para favorecer a los narcotraficantes.

La denuncia y destitución del general Sabillón en el gobierno de Juan Orlando Hernández trascendió a nivel internacional, al igual que su lucha y su trabajo contra el crimen organizado.

Medios como New York Times hicieron eco a las denuncias y confirmaban que su salida de la Policía obedecía a su crítica frontal al gobierno que incluyen mencionar al hermano de Juan Orlando Hernández.

De acuerdo con Sabillón, uno de los narcotraficantes le increpó por no capturar a criminales del Partido Nacional de Honduras. “Y me dice él, me increpa, con el respeto que tuvo: ¿Y por qué no hace nada con el otro cartel del Partido Nacional? O cartel cacgureco como le dicen”.

El narcotraficante le reveló en ese momento que Juan Antonio “Tony” Hernández trabajaba con Alexander Ardón refiriéndose a él como el hermano del “hombre”; refiriéndose a Juan Orlando Hernández.

“Y el hermano no trabaja con él (refiriéndose a Tony)”. Ante esta aseveración, el general Sabillón le preguntó el hermano de quién para indagar de qué se trataba.

“No, usted ya sabe… El hombre, (dijo sobre Juan Orlando Hernández) usted ya sabe”, agregó el exjfe policial cuando aún Tony Hernández no era mencionado en los tribunales de EEUU por sus nexos con el narcotráfico.

“Ebal Díaz, secretario del Consejo de Ministros, dijo que Sabillón hasido suspendido por criticar al gobierno en público”, informaba en el 2016 el medio de prestigio mundial.

La decisión del gobierno Hernández generó una ola de críticas, ya que el exjefe policial se había ganado la admiración del pueblo hondureño.

En su hoja de vida como miembro de la Policía Nacional destacaban la confianza de la DEA para las operaciones contra el narcotráfico y que derivó en la captura de 8 traficantes de drogas.

Al respecto, es importante recordar que el general Sabillón era el único que sabía de la operación que culminó con la detención de los “Valle Valle”.

“Soy el único funcionario que sabía a nivel del Estado de esas operaciones, quiero dejarlo claro y subrayado ante la población hondureña, esa razón fue la que influyó para que diera mi destitución; eso era una orden de captura yo no necesito autorización porque esa era mi función como director”, apuntó el exfuncionario en aquel momento.

Las expectativas en Honduras de concretarse el nombramiento del general Sabillón es una lucha contra la corrupción, narcotráfico y crimen desde la Secretaría de Seguridad.

El nuevo gobierno de Xiomara Castro, electo el pasado 28 de noviembre, se caracteriza por su promesa de combatir la corrupción, disminuir la pobreza, el desempleo y la migración.