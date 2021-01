General Mills Presenta Sesame Street Cereal, e Incorpora las Letras y los Números al Bol del Desayuno

General Mills se asocia con una querida organización sin fines de lucro para promover la nutrición y la educación para los niños en crecimiento

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–El desayuno se volvió más divertido, delicioso y educativo con el lanzamiento de Sesame Street Cereal, elaborado por General Mills. El nuevo cereal, que comenzó a aparecer en los estantes de las tiendas en enero, apoya los cuerpos en crecimiento con muchos nutrientes esenciales y atrae a las mentes jóvenes curiosas con actividades e historias. El cereal presenta dos variedades: sabor a arándanos con trozos en forma de números y sabor a canela con trozos en forma de letras; y la parte posterior de cada caja se abre como un libro, con historias cortas en dos idiomas (inglés y español) con Elmo.





“Estamos encantados de asociarnos con Sesame Street (Plaza Sésamo) para lanzar cereales con nutrientes clave, deliciosos sabores y divertidas oportunidades de aprendizaje para hacer que el desayuno sea mucho más significativo tanto para los padres como para los niños”, afirmó Hillary Balma, gerenta sénior de Marca de General Mills. “Sabemos que el desayuno puede ser un desafío para los padres que luchan por encontrar alimentos que ofrezcan tanto la nutrición como los sabores divertidos que los niños desean”.

El cereal es una forma fácil, asequible y deliciosa de proporcionar los nutrientes que los niños necesitan. Como fuente número uno de granos integrales en el desayuno y a solo un promedio de 0,50 USD por porción, cuando se combina con leche descremada, el cereal es difícil de superar. Sesame Street Cereal apoya los cuerpos en crecimiento de sus jóvenes fanáticos al brindar muchos nutrientes clave, que incluyen los siguientes:

Buena fuente de fibra para ayudar a mantener los pequeños estómagos.

Buena fuente de calcio y vitamina D para ayudar a desarrollar huesos fuertes.

Buena fuente de vitamina E, nutriente esencial.

Para crear oportunidades significativas de aprendizaje lúdico en el desayuno, las cajas de cereales de Sesame Street Cereal ofrecen juegos y seis historias en dos idiomas con el monstruo de 3 años y medio favorito de todos, Elmo. Los temas de la historia incluyen Elmo Visits the Farm (Elmo visita la granja), Elmo’s Day at School (El día de escuela de Elmo), On the Go with Elmo (En movimiento con Elmo) y otros. Cada historia sigue a Elmo y a sus amigos mientras juegan y aprenden con Sesame Street y plantea preguntas para ayudar a que los niños desarrollen su imaginación, participen en los cálculos, reconozcan formas y letras, y más.

Durante más de 50 años, Sesame Street, producido por la organización sin fines de lucro Sesame Workshop, no solo ha impartido lecciones de preparación para la escuela que promueven la alfabetización y la aritmética, sino también orientación apropiada para la edad sobre hábitos saludables, autoexpresión y autorregulación, empatía, amistad y mucho más.

“La misión de Sesame Workshop es ayudar a los niños a crecer más inteligentes, más fuertes y más amables, y eso significa nutrir la mente y el cuerpo”, indicó Gabriela Arenas, vicepresidenta de Licencias, Norteamérica, Sesame Workshop. “El desayuno les da a los niños el impulso que necesitan para crecer, jugar y aprender todos los días. Nos complace asociarnos con General Mills para brindarles a las familias una opción de comida nutritiva y la oportunidad de comenzar la mañana con sus amigos favoritos de Sesame Street”.

Sesame Street Cereal comenzó a aparecer en los estantes de las tiendas en enero en la mayoría de los principales minoristas del país.

Acerca de General Mills

General Mills es una empresa líder en alimentos a nivel mundial cuyo propósito es elaborar alimentos que el mundo adora. Sus marcas incluyen Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, BLUE y más. Con sede central en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., General Mills tuvo ventas netas por 17,600 millones de USD durante el ejercicio fiscal 2020. Además, la participación de General Mills en las ventas netas de empresas conjuntas no consolidadas ascendió a 1000 millones de USD.

Acerca de Sesame Workshop

Sesame Workshop es la organización educativa sin fines de lucro detrás de Sesame Street, programa de televisión pionero que enseña y llega a los niños desde 1969. Hoy en día, Sesame Workshop es una fuerza innovadora para el cambio, con la misión de ayudar a los niños de todo el mundo a crecer de forma más inteligente, fuerte y amable. Estamos presentes en más de 150 países y brindamos servicios a niños vulnerables a través de una amplia gama de medios, educación formal y programas de impacto social financiados con fondos filantrópicos, cada uno basado en una investigación rigurosa y adaptado a las necesidades y culturas de las comunidades a las que servimos. Para obtener más información, visite www.sesameworkshop.org.

