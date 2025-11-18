Gemelas icónicas Alice y Ellen Kessler mueren a los 89 años mediante suicidio asistido en Alemania

Las artistas alemanas Alice y Ellen Kessler, célebres por su exitosa carrera como dúo de variedades en la década de 1950, fallecieron a los 89 años en un suicidio asistido conjunto, informó la Sociedad Alemana para una Muerte Digna, organización que defiende este tipo de procedimientos.

La Policía local confirmó a CNN que el lunes al mediodía se realizó una intervención en Gruenwald, un exclusivo suburbio de Múnich donde residían las hermanas, aunque las autoridades no precisaron los motivos del operativo.

Según la emisora pública bávara BR, las gemelas decidieron la fecha de su fallecimiento y el procedimiento se llevó a cabo en presencia de un médico y un abogado, cumpliendo así con los protocolos legales para este tipo de intervenciones en Alemania.

Reconocidas por su elegancia, talento y popularidad en escenarios europeos y estadounidenses, las hermanas Kessler dejaron una huella duradera en el mundo del espectáculo durante más de seis décadas. Su partida conjunta marca el final de una de las carreras más emblemáticas del entretenimiento alemán.