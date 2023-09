GEDi Cube y Renovaro Biosciences firman un acuerdo definitivo para combinar las empresas

La empresa combinada tiene como objetivo acelerar la medicina de precisión y personalizada para la longevidad impulsada por plataformas de IA y biotecnología que se refuerzan mutuamente para el diagnóstico precoz, mejores tratamientos específicos y el descubrimiento de fármacos





-Se prevé que los productos de tecnología de IA estén en el mercado en 2024

-Se espera que los estudios de fase I/II en humanos con cáncer de páncreas y otros tumores sólidos con escasa esperanza de vida comiencen en el segundo semestre de 2024

LOS ANGELES & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–GEDi Cube Intl Ltd. (GEDi Cube), una empresa de tecnología médica de IA, y Renovaro Biosciences Inc. (NASDAQ:RENB) (Renovaro), una empresa de biotecnología avanzada en fase preclínica, dedicada al desarrollo de terapia génica e inmunoterapia celular, han firmado un acuerdo definitivo de combinación, en el que GEDi Cube se convertirá en una filial propiedad al 100% de Renovaro mediante una adquisición de acción por acción (la “Transacción”).

Una vez completada la transacción, se formará una empresa combinada que ofrecerá el diagnóstico precoz avanzado y la detección precoz del cáncer recurrente, así como terapias potenciales para varias enfermedades críticas como el cáncer de páncreas y otros tumores sólidos con baja esperanza de vida. La empresa combinada tendrá una ventaja única: Los datos de ensayos preclínicos y clínicos de Renovaro Biosciences podrían utilizarse para acelerar las capacidades de IA de GEDi Cube que, a su vez, podrían ayudar a acelerar el desarrollo de nuevas terapias potenciales por parte de Renovaro. La IA se utilizará para avanzar en los campos del diagnóstico y el tratamiento con el objetivo de redefinir el futuro de la medicina.

“Creemos que la tecnología de IA de GEDi Cube mejorará y acelerará el desarrollo de los tratamientos que estamos llevando a cabo actualmente, e impulsará el descubrimiento de nuevos enfoques terapéuticos para el cáncer y otras enfermedades,” declara el Dr. Mark Dybul, CEO de Renovaro Biosciences. “La empresa combinada contará con departamentos operativos independientes que garantizarán que cada tecnología pueda comercializarse lo antes posible, mientras que la interacción entre los departamentos tiene como objetivo lograr nuevos avances tanto en IA como en medicina.”

“Creo que es una oportunidad única para aprovechar las capacidades de nuestras dos empresas. Nos permite acelerar nuestra hoja de ruta para el desarrollo de productos y nuestro potencial para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de muchos tipos de cáncer,” afirma Craig Rhodes, Director General de GEDi Cube. “Esperamos comenzar a ofrecer productos de diagnóstico a nivel comercial en 2024 que, en nuestra opinión, serán comparables o superiores a lo que hay actualmente en el mercado. Estamos ilusionados con esta nueva y emocionante aventura y cambiaremos el nombre de nuestra organización a Renovaro.AI.”

GEDi Cube lleva una década desarrollando sus innovadoras tecnologías y ya ha validado el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón en seres humanos en un importante hospital universitario. La empresa también ha validado la tecnología para tratar otros 12 tipos de cáncer, entre ellos el de páncreas y el de mama.

Renovaro Biosciences ha desarrollado técnicas avanzadas de inmunoterapia celular y génica diseñadas para reactivar las capacidades naturales del organismo para combatir tumores. La empresa espera comenzar los ensayos clínicos de fase 1/2 en humanos de su principal candidato para el cáncer de páncreas y otros tumores sólidos con escasa esperanza de vida en el segundo semestre de 2024.

Detalles de la transacción

La operación está estructurada como una adquisición de acción por acción por la que todas las participaciones en el capital social de GEDi Cube se canjearán por acciones ordinarias de Renovaro. Una vez completada la transacción, se espera que los accionistas de GEDi Cube posean aproximadamente el 50% de la empresa combinada, sujeto a ciertos ajustes previstos en el acuerdo definitivo. El acuerdo ha sido firmado por una supermayoría del 78% de los accionistas de GEDi Cube; se espera que el 22% restante se incluya en la operación antes de su conclusión.

Las juntas directivas de ambas empresas han aprobado por unanimidad el acuerdo definitivo. El cierre de la Transacción está previsto para finales del cuarto trimestre de 2023 o comienzos de 2024, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones de cierre, incluida la recepción de la aprobación por parte de los accionistas de Renovaro de la emisión de las acciones ordinarias de Renovaro en la Transacción y una modificación de su certificado de constitución para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas de Renovaro.

Información adicional importante y dónde encontrarla

Renovaro tiene la intención de presentar una declaración de representación (la “Declaración de Representación”) ante la SEC, junto con otros documentos relativos a la Transacción. SE INSTA A LOS INVERSORES Y POSEEDORES DE VALORES QUE LEAN CON ATENCIÓN Y DE MANERA INTEGRAL LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE PUEDA PRESENTAR RENOVARO ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO DE DICHOS DOCUMENTOS EN CASO DE PONERSE A DISPOSICIÓN, YA QUE PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RENOVARO, GEDI CUBE Y LA TRANSACCIÓN PROPUESTA, LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y OTROS ASUNTOS CONEXOS.

Una vez finalizada, se enviará por correo electrónico a los accionistas de Renovaro una declaración de representación definitiva. Los inversores podrán obtener copias gratuitas de la declaración de representación, en su versión modificada, así como otros documentos presentados por Renovaro ante la SEC (en caso de ponerse a disposición) mediante el sitio web mantenido por el SEC en: www.sec.gov. Pueden obtenerse copias gratuitas de los documentos presentados por Renovaro ante la SEC, incluida la declaración de representación (en caso de ponerse a disposición), en el sitio web de Renovaro: www.renovarobio.com, en la sección “Financials”.

Participantes de la solicitud

Renovaro y sus directores y funcionarios ejecutivos pueden considerarse participantes de la solicitud de poderes de los accionistas con respecto a la Transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Renovaro se describe en la declaración de representación definitiva de Renovaro de su reunión anual de accionistas de 2023 presentada ante la SEC el 16 de mayo de 2023 y en la declaración de representación (en caso de ponerse a disposición). Otra información relativa a los intereses de dichas personas, así como información relativa a otras personas que pueden considerarse participantes en la Transacción propuesta, se expondrá en la declaración de representación y en otros documentos pertinentes que se presentarán ante la SEC cuando estén disponibles. Los accionistas de Renovaro, los inversores potenciales y otros lectores deberán leer detenidamente la declaración de representación cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión.

Abstención de ofertas y solicitudes

Esta comunicación no constituye ni pretende constituir una oferta para comprar o vender, ni una solicitud de oferta para comprar o vender un título valor, ni una solicitud de ningún voto ni ninguna aprobación respecto a la Transacción. No se harán ofertas de títulos valores, salvo mediante una reunión de prospecto que cumpla con los requisitos de la sección 10 de la Ley de Títulos Valores de 1933 de Estados Unidos, en su forma enmendada, o de otro modo en virtud de la ley aplicable.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), en su versión modificada. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en esta comunicación que se refieran a actividades, eventos o desarrollos que Renovaro o GEDi Cube espera, cree o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro son declaraciones prospectivas. Palabras como “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “creer”, “esperar”, “anticipar”, “potencial”, “crear”, “pretender”, “podría”, “haría”,”puede”, “planificar”, “hará”, “orientación”, “contemplar”, “objetivo”, “futuro”, “construir”, “centrarse”, “continuar”, “esforzarse”, “permitir”, o sus expresiones negativas, u otras variaciones de los mismos, así como palabras y términos de contenido similar utilizados en relación con cualquier debate sobre planes, acciones o acontecimientos futuros, identifican las declaraciones prospectivas. Sin embargo, la ausencia de estas palabras no significa que las declaraciones no sean prospectivas. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la Transacción propuesta, el cierre previsto de la Transacción propuesta y su calendario, así como descripciones ajustadas de la empresa posterior a la transacción y sus operaciones, estrategias y planes, integración, niveles de deuda y ratio de apalancamiento, gastos de capital, flujos de caja y usos previstos de los mismos, sinergias, oportunidades y resultados futuros previstos. La información adaptada a la Transacción propuesta no debe considerarse una previsión de resultados futuros. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados en cualquiera de las declaraciones en este comunicado, debido a diversas incertidumbres. Estos incluyen el riesgo de que los ahorros de costes, las sinergias y el crecimiento de la Transacción propuesta no se realicen plenamente o tarden más en realizarse de lo esperado; la posibilidad de que los accionistas de Renovaro no aprueben la emisión de nuevas acciones ordinarias de Renovaro en la Transacción propuesta o que los accionistas de Renovaro no aprueben la Transacción propuesta; el riesgo de que no se cumpla alguna condición para el cierre de la Transacción propuesta, de que cualquiera de las partes rescinda el Acuerdo de Transacción o de que el cierre de la Transacción propuesta se retrase o no se produzca en absoluto; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o con los empleados, incluidas las derivadas del anuncio o la realización de la Transacción propuesta; la aparición de cualquier otro acontecimiento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo de compra de acciones relativo a la Transacción propuesta; el riesgo de que los cambios en la estructura de capital y la gobernanza de Renovaro pudieran tener efectos adversos en el valor de mercado de sus títulos y en su capacidad para acceder a los mercados de capitales; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o con los empleados, incluidas las derivadas del anuncio o la realización de la Transacción propuesta; la aparición de cualquier otro acontecimiento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo de compra de acciones relativo a la Transacción propuesta; el riesgo de que los cambios en la estructura de capital y la gobernanza de Renovaro pudieran tener efectos adversos en el valor de mercado de sus títulos y en su capacidad para acceder a los mercados de capitales; la capacidad de Renovaro para mantener su cotización en el Nasdaq; la capacidad de GEDi Cube para retener clientes y retener y contratar personal clave y mantener relaciones con sus proveedores y clientes y sobre los resultados operativos y el negocio de GEDi Cube en general; el riesgo de que la Transacción propuesta pueda distraer a la dirección de las operaciones empresariales en curso o hacer que Renovaro y/o GEDi Cube incurran en costes sustanciales; el riesgo de que GEDi Cube sea incapaz de reducir gastos; el impacto de la pandemia de COVID-19, cualquier recesión económica relacionada; el riesgo de cambios en las regulaciones que afectan a la industria sanitaria; y otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados. Todos estos factores son difíciles de predecir y están fuera del control de Renovaro o de GEDi Cube, incluidos los detallados en los Informes Anuales de Renovaro en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y los Informes Actuales en el Formulario 8-K que están disponibles en el sitio web de Renovaro en www.renovarobio.com y en el sitio web de la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) en www.sec.gov. Todas las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones que Renovaro y GEDi Cube consideran razonables, pero que pueden no resultar exactas. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza dicha declaración, y ni Renovaro ni GEDi Cube no asumen ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha del presente comunicado.

Acerca de las empresas

GEDi Cube, Intl LTD es pionera en un enfoque multimodal para la detección precoz del cáncer y su recurrencia, y que incluye biopsias de sangre, diagnóstico por imagen y análisis multiómico. La empresa mantiene una asociación estratégica con NVIDIA, líder en semiconductores para IA. Para más información sobre GEDi Cube Intl LTD, visite su sitio web en www.gedicube.com.

Renovaro Biosciences, Inc. ha desarrollado avanzadas plataformas de inmunoterapia celular y génica diseñadas para renovar las capacidades naturales del organismo para combatir el cáncer y las enfermedades infecciosas. Para más información sobre Renovaro Biosciences Inc. visite su sitio web en www.renovarobio.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

