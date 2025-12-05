GCL evoluciona y se convierte en The Rock-It Company, unificando su plataforma líder de servicios logísticos para eventos en vivo y bienes de lujo bajo una nueva identidad

Basada en los 47 años de trayectoria de Rock-It Cargo y en una plataforma en expansión que abarca múltiples mercados finales, esta evolución marca una nueva era de crecimiento y aceleración para la compañía









WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Global Critical Logistics (GCL) anunció hoy su evolución de marca hacia la nueva identidad de The Rock-It Company, integrando su diverso portafolio bajo un nombre icónico y reconocido globalmente. El anuncio llega en una semana en la que Rock-It está detrás de algunos de los momentos culturales más destacados del mundo, incluidos el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Washington D.C., Art Basel en Miami, The Conference en Rock Lititz y varios conciertos y eventos automotrices en Abu Dhabi, entre ellos la subasta de RM Sotheby’s. Estos eventos emblemáticos coinciden con una extensa agenda de giras globales, producciones cinematográficas, operaciones de broadcast y proyectos experienciales que abarcan múltiples continentes. En conjunto, estos hitos contribuyen a los más de 10.000 proyectos de misión crítica que Rock-It gestiona cada año a través de su red global de experiencia logística.

Durante décadas, la compañía ha estado en el centro de los eventos deportivos más complejos, las giras musicales globales de mayor alcance y el transporte de los activos más valiosos dentro del sector de bienes de lujo. Con una amplia red de expertos, capacidades integrales e instalaciones estratégicamente ubicadas, The Rock-It Company es líder en la ejecución de algunas de las operaciones logísticas más sofisticadas y de mayor visibilidad a nivel mundial, consolidando así su reputación en la industria.

Como parte de esta evolución, Rock-It organizará su oferta en torno a dos pilares complementarios: Live Events y Luxury Goods.

Eventos en vivo



Sobre la base del legado de 47 años de Rock-It Cargo, Rock-It presentará divisiones orientadas por verticales, dedicadas a brindar un servicio de excelencia a sus múltiples mercados en crecimiento:

Rock-It Cargo seguirá siendo un líder mundial en logística de giras de música en vivo y logística especializada para la industria del espectáculo. El enfoque en deportes, cine y experiencias dentro de Rock-It Cargo evolucionará hacia divisiones dedicadas que ofrecerán un liderazgo claro para cada vertical.

seguirá siendo un líder mundial en logística de giras de música en vivo y logística especializada para la industria del espectáculo. El enfoque en deportes, cine y experiencias dentro de Rock-It Cargo evolucionará hacia divisiones dedicadas que ofrecerán un liderazgo claro para cada vertical. Rock-It Sports integrará las capacidades combinadas y el historial de Rock-It Cargo y SOS Global en un único segmento unificado de operaciones deportivas y de broadcast. La marca SOS Global dejará de utilizarse, integrando a su personal, experiencia de décadas y relaciones con clientes bajo Rock-It Sports.

integrará las capacidades combinadas y el historial de Rock-It Cargo y SOS Global en un único segmento unificado de operaciones deportivas y de broadcast. La marca SOS Global dejará de utilizarse, integrando a su personal, experiencia de décadas y relaciones con clientes bajo Rock-It Sports. Rock-It Productions abarcará la experiencia de la compañía en cine, televisión, podcasting, multimedia y producciones en vivo. Dynamic International continuará operando con excelencia bajo el nombre Dynamic International by Rock-It.

abarcará la experiencia de la compañía en cine, televisión, podcasting, multimedia y producciones en vivo. Dynamic International continuará operando con excelencia bajo el nombre Rock-It Experiential se encargará de eventos corporativos en vivo, ferias y exposiciones, activaciones de marca y proyectos experienciales globales de gran escala.

Productos de lujo



En respuesta al rápido crecimiento de la demanda global de servicios logísticos confiables en el sector de bienes de alto valor, The Rock-It Company estará impulsada por dos divisiones clave:

DIETL by Rock-It representará la fuerza motriz del crecimiento global de la compañía en el sector del arte, atendiendo a una red internacional de coleccionistas, casas de subastas, particulares y museos.

representará la fuerza motriz del crecimiento global de la compañía en el sector del arte, atendiendo a una red internacional de coleccionistas, casas de subastas, particulares y museos. CARS By Rock-It brindará servicios especializados de máxima calidad para coleccionistas de automóviles, rallies, carreras, subastas y más, incluyendo almacenamiento y gestión premium.

“Esta evolución natural honra nuestra herencia y nos permite servir a nuestros clientes mejor que nunca”, afirmó Daniel Rosenthal, presidente y director ejecutivo de The Rock-It Company. “Al unificarnos bajo el nombre Rock-It, combinamos décadas de experiencia, una reputación ganada y el mejor talento de la industria en una sola plataforma global, con un compromiso compartido de hacer posibles los momentos más extraordinarios del mundo.”

Acerca de The Rock-It Company



The Rock-It Company (anteriormente Global Critical Logistics) es líder global en logística especializada de misión crítica, y la empresa ofrece confianza absoluta para trasladar activos irreemplazables y hacer posibles momentos extraordinarios en los sectores de Eventos en vivo y Productos de lujo. Con una trayectoria de 47 años, Rock-It ofrece servicios multimodales de fletes, planificación logística para eventos, embalaje especializado y almacenamiento, servicios aduaneros y carnet ATA, seguros, soporte en sitio y más.

Rock-It hace posibles giras musicales internacionales, grandes eventos deportivos, transmisiones, producciones cinematográficas y de medios, eventos experienciales y activaciones, infraestructura para eventos en vivo, así como el transporte y la protección de obras de arte, automóviles raros y otras colecciones de valor incalculable. Con acceso a más de 160 países y más de 10.000 misiones al año, Rock-It presta servicios a una amplia cartera de socios, incluidos la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Pebble Beach Concours d'Elegance, RM Sotheby’s, destacados fabricantes de hipercars, múltiples comités olímpicos, ligas y federaciones, y otras marcas líderes a nivel global.

