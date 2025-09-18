Gaza pierde conexión de internet en plena operación israelí 

La Franja de Gaza atraviesa un nuevo episodio de crisis tras el corte de internet que ha dejado incomunicados a miles de sus habitantes, quienes huyen masivamente ante el avance de las fuerzas armadas israelíes.

El suceso, reportado el 18 de septiembre, agrava la situación humanitaria en el enclave palestino y dificulta tanto la divulgación de información como la coordinación de asistencia médica y humanitaria.

La desconexión, según medios internacionales, coincidió con una intensificación de la ofensiva israelí hacia áreas densamente pobladas, lo que ha provocado un éxodo sin precedentes en las últimas semanas.

Organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad internacional han expresado su preocupación por la imposibilidad de contactar con hospitales, familias y servicios de emergencia locales, así como el riesgo de que las violaciones de derechos queden fuera del escrutinio global.

Impacto del corte de internet y desplazamiento masivo

El apagón digital no solo aísla a los gazatíes del resto del mundo, sino que también obstaculiza los esfuerzos de ayuda humanitaria y dificulta la documentación de posibles abusos.

Miles de familias han buscado refugio en zonas menos afectadas, enfrentando la escasez de agua, alimentos y atención médica.

El corte de comunicaciones impide conocer el número exacto de desplazados y víctimas.

Según reportes, la situación ha despertado llamadas internacionales a restablecer la conectividad y garantizar la protección de civiles.