"Gaza está en llamas": Israel  lanza operación terrestre a gran escala 

El Ejército israelí ha lanzado una ofensiva terrestre a gran escala contra la Ciudad de Gaza, sumando un nuevo y crítico capítulo al prolongado conflicto Israel-Palestina.

La operación, iniciada el lunes, se caracteriza por el avance coordinado de tropas y vehículos blindados hacia el centro de la ciudad, uno de los bastiones de Hamás en Palestina.

Según fuentes oficiales israelíes, el objetivo principal de la ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza es desmantelar la infraestructura militar de Hamás y eliminar la capacidad de la organización para lanzar ataques contra Israel.

Esta acción intensifica la crisis humanitaria en la región, donde miles de civiles han quedado atrapados en medio de los combates.



Reacciones internacionales ante la ofensiva israelí



La comunidad internacional ha mostrado profunda preocupación por la escalada militar en Gaza.

Organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja Internacional, han pedido un alto al fuego inmediato para proteger a la población civil.

Por su parte, varios países latinoamericanos han solicitado a las partes privilegien el diálogo como única salida posible al conflicto.

El impacto de la ofensiva terrestre es particularmente crítico en una ciudad densamente poblada, donde informes de la ONU afirman que los hospitales y refugios están sobrepasados.

Respecto a las reacciones en Israel, la población muestra una mezcla de respaldo a las acciones del Ejército y preocupación por las posibles consecuencias diplomáticas y de seguridad derivadas de la ofensiva en Gaza.