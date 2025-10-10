Gaza después de la guerra: Más de 54 mil menores sufren desnutrición aguda y enfrentan un mayor riesgo de muerte 

La ONU ha emitido una alarma urgente sobre la desnutrición infantil en Gaza, informando que más de 54,000 niños menores de cinco años enfrentan desnutrición aguda y mayores riesgos de mortalidad por hambre.

Esta cifra evidencia la gravedad de la crisis alimentaria y humanitaria que atraviesa la región.

El informe, divulgado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), explica que el prolongado conflicto, los bloqueos y la falta de acceso a servicios básicos han llevado a una situación crítica.

En Gaza, los hospitales luchan con escasos recursos y los padres describen dificultades extremas para alimentar a sus hijos de forma mínima.

“Tras dos años de guerra y severas restricciones en la ayuda humanitaria, decenas de miles de niños y niñas en edad preescolar en la Franja de Gaza sufren una desnutrición aguda prevenible y se enfrentan a un mayor riesgo de mortalidad”, cita el documento.



Crisis humanitaria y acceso limitado a ayuda médica



La escasez de suministros médicos y de alimentos ha incrementado los riesgos para los menores.

Según la ONU, las tasas de desnutrición aguda superan ya los niveles de emergencia, colocando a miles de niños en una situación de vida o muerte.

A esto se suma la dificultad para transportar ayuda humanitaria debido a los continuos cierres de fronteras.

La comunidad internacional insiste en la urgencia de acciones coordinadas para garantizar el acceso seguro de alimentos y medicamentos a la población más vulnerable.

Diversas organizaciones llaman a los gobiernos a facilitar corredores humanitarios y a apoyar financieramente los esfuerzos de ayuda.