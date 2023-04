“Gasolina” de Daddy Yankee es considerada un tesoro digno de preservar en EEUU

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (EEUU) incluyó en la su lista de selecciones el éxito musical “Gasolina” de Daddy Yankee en el Registro Nacional de Canciones, considerándola un tesoro digno de preservar.

Se trata de una distinción histórica, ya que la canción es la primera de reguetón en ser considerada para ingresar al registro.

En la lista de canciones incluidas figuran “Imagine” de John Lennon, “Stairway to Heaven” de Led Zepellin, “lije a Virgen” de Madona, “All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey y el tema del video juego de Super Mario Bros.

De acuerdo con el Congreso de EEUU, el tema “Gasolina” de Daddy Yankee es un tesoro digno de preservar y por esa razón fue incluida en el Registro Nacional de Canciones.

La bibliotecaria y encargada de la selección de los temas, Carla Hayden, explicó que las canciones son seleccionadas en función de su importancia cultura, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación.

El tema de reguetón, además de ser considerado un tesoro, preserva la historia y refleja la cultura diversa de los EEUU.

Los orígenes de “Gasolina” de Dabby Yanke se remontan a su barrio de Puerto Rico. El cantante mencionó en su cuenta de Instagram el honor de que su música continúe forjando la historia.

“Para ese chamaco que creció en Santurce, una canción Gasolina que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la Biblioteca del Congreso como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EEUU. Es algo que jamás soñé”, dijo el artista.

Agregó que lo mejor fue que el tema es en español y que es el reflejo del amor, la pasión, la determinación y la disciplina con la que se hacen las cosas.

La decisión final para que sea incluida se dará a conocer en los próximos días.