Uncategorized

Gas para cocinar será más caro en 2025: hogares en EEUU enfrentarán alzas sostenidas

Los hogares en EEUU pagarán más por el gas en 2025. Eventos climáticos, tensiones globales y costos operativos mantienen las facturas al alza, afectando a millones de familias que dependen del gas para cocinar.

gas Foto: Shutterstock
  • Karla Alvarez | 02-12-2025.3:35 pm.

Los hogares estadounidenses que utilizan gas para cocinar deberán prepararse para facturas más altas durante el próximo año. Un análisis reciente de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) proyecta que, en promedio, los usuarios pagarán un 4% más por el servicio en 2025 en comparación con 2024.

El incremento se suma a un año marcado por fuertes aumentos en los costos de energía, pese a las promesas del presidente Donald Trump de reducir a la mitad los gastos energéticos y “hacer que Estados Unidos sea asequible nuevamente” desde su primer día de mandato.

Según especialistas, el encarecimiento del gas  un recurso presente en aproximadamente la mitad de los hogares del país responde a una combinación de factores: eventos climáticos extremos, las repercusiones económicas derivadas de la invasión rusa a Ucrania y el aumento en los costos operativos de los proveedores. Todos estos elementos han provocado un efecto en cadena que impacta directamente en las facturas de los consumidores.

Estados Unidos se niega a reiniciar las conversaciones con Irán respecto al acuerdo nuclear

Relacionados
The Latest