Ganamos ¡OTRA VEZ! T‑Mobile y Metro obtienen el puesto #1 en servicio al cliente con J.D. Power

Novedades: T‑Mobile obtuvo una vez más el puesto #1 en el estudio 2021 de J.D. Power sobre desempeño en servicio al cliente de los operadores de redes móviles de EE. UU., volumen 2 (J.D. Power 2021 U.S. Wireless Customer Care Mobile Network Operator Performance Study–Volume 2). Con esto son 22 veces que T-Mobile se lleva la medalla de oro*. Metro by T‑Mobile también recibió el máximo honor para su segmento** en el estudio 2021 de J.D. Power sobre desempeño en servicio al cliente de los operadores de redes móviles virtuales de EE. UU., volumen 2 (J.D. Power 2021 U.S. Wireless Customer Care Mobile Virtual Network Operator Performance Study–Volume 2). Esta es la 10.a vez que Metro gana este lugar.

Por qué es importante: nadie jamás diría “Me encanta que me pongan en espera y tener que llamar una y otra vez”. Durante la pandemia, el 78% de las personas informó haber tenido que llamar a alguna compañía varias veces para obtener una simple resolución1. No es el caso con T‑Mobile, al contrario, los clientes de T‑Mobile continuaron recibiendo soluciones integrales a través de su propio Equipo de Expertos.

Para quiénes es importante: para quienes buscan obtener una EXCELENTE experiencia de servicio al cliente. Un concepto novedoso, ¿o no?

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¡Ganamos otra vez! El día de hoy, J.D. Power anunció una vez más que T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) recibió el primer lugar en el estudio 2021 de J.D. Power sobre el desempeño en servicio al cliente de los operadores de redes móviles de EE. UU., volumen 2. T‑Mobile ya ha obtenido el primer puesto VEINTIDÓS veces*. Y Metro by T‑Mobile no se queda atrás, habiendo obtenido el primer lugar para su segmento en el estudio 2021 de J.D. Power sobre el desempeño en servicio al cliente en general de los operadores de redes móviles virtuales de EE. UU., volumen 2, por 10.a vez**.

En todos los años que se lleva haciendo este análisis, T‑Mobile ha ganado más premios que ningún otro proveedor de servicio móvil con 819 puntos: 30 puntos más que el promedio del segmento y el mayor puntaje en servicios de atención por teléfono, en tiendas, en sitios web, en apps y en mensajes de texto. Metro by T‑Mobile obtuvo un puntaje de 811 en su segmento del estudio: 16 puntos más que el promedio del segmento.

“Durante esta pandemia, nuestro increíble equipo de servicio al cliente sabía lo fundamental que era para nuestros clientes mantenerse conectados con sus seres queridos y con las cosas más esenciales y, una vez más, nos enorgullece su nivel de desempeño”, señala Callie Field, vicepresidenta ejecutiva y directora de experiencia de servicio al cliente de T‑Mobile. “Volver a ganar este premio después de este año particularmente difícil demuestra que nuestro compromiso con el cliente es absolutamente inquebrantable. Y desde luego, seguiremos innovando en nuestro nivel de atención para seguir teniendo los clientes más felices de servicio móvil”.

Los clientes de T‑Mobile reciben la atención de un equipo altamente capacitado, que conoce sus necesidades y las de su comunidad. El Equipo de Expertos de T‑Mobile le da absoluta prioridad al cliente a través de un grupo humano dedicado que responde a sus llamadas o mensajes sin demoras ni rodeos.

T‑Mobile obtuvo el mayor puntaje en servicios de atención por teléfono, en tiendas Y TAMBIÉN en sitios web, en apps y en mensajes de texto. Este año se prevé que habrá un aumento del 40% en interacciones digitales con el servicio al cliente2, por lo que T‑Mobile está redoblando sus esfuerzos mediante tecnología mejorada para darles a los clientes flexibilidad y más oportunidades de autoservicio. Para ello, ofrecemos herramientas como el inicio de sesión biométrico para que el cliente no tenga que recordar el PIN o la contraseña al llamar al servicio al cliente, la integración de Apple Pay en la app de T‑Mobile para facilitar las compras y mucho más en el futuro.

T‑Mobile y Metro by T‑Mobile siguen obteniendo los más altos honores por una sencilla razón: el cliente tiene la absoluta prioridad. Para obtener más información sobre nuestro Equipo de Expertos, haz clic aquí.

El Equipo de Expertos está disponible para nuestros clientes del servicio móvil pospagado.

*Estudio sobre desempeño en servicio al cliente de los operadores de redes móviles de EE. UU.: 2021 (V1 y V2); estudios sobre desempeño en servicio completo al cliente de las compañías de servicio móvil de EE. UU.: 2020-2018 (V1 y V2), 2016 (V1), 2015 (V2), 2014 (V2), 2011 (V1), 2010 (V2), 2009 (V1 y empate en V2), 2008 (V1), 2007 (V1 y V2), 2006 (V1 y V2), 2005 y 2004.

**Estudio sobre desempeño en servicio al cliente de los operadores de redes móviles virtuales de EE. UU.: segmento de operadores de redes móviles virtuales: Metro by T‑Mobile: 2021 (V1 y V2); estudios sobre desempeño en servicio al cliente sin contrato de las compañías de servicio móvil de EE. UU.: segmento de servicio completo sin contrato:

Metro by T‑Mobile: 2020 (V1 y V2) Metro PCS: 2018 V1 y V2, 2014 y 2013 (V1 y V2)

1 Según NBC San Diego.

2 Según Forrester

