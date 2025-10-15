Galardonan a doce farmacias de Nueva York por su excelencia a la hora de mejorar la salud de los afiliados de Medicare gracias a su colaboración con Healthfirst

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Healthfirst, un plan médico muy importante sin fines de lucro que presta servicio a más de dos millones de neoyorquinos, ha anunciado hoy los ganadores de la primera edición de los Premios a la Excelencia Farmacéutica, que homenajean a 12 farmacias comunitarias de la ciudad de Nueva York por su destacada labor en la mejora de la salud de los afiliados de Medicare.

Estos premios integran un programa de Healthfirst que les da a los farmacéuticos comunitarios e independientes nuevas herramientas y tecnología para ayudar a corregir las deficiencias en la atención, mejorar el cumplimiento en la toma de la medicación y brindarles un apoyo oportuno a los miembros de Healthfirst Medicare. Entre los cientos de farmacias comunitarias participantes, los 12 ganadores de los premios consiguieron las tasas más altas de cumplimiento en la toma de la medicación e intervenciones farmacéuticas proactivas para zanjar las brechas en la atención en 2024.

Farmacias de barrio independientes que marcan la diferencia



Las farmacias reconocidas, que se ubican en el Bronx, Brooklyn, Queens y Manhattan, son socios de confianza en la atención médica dentro de sus respectivos barrios. Juntas, han ayudado a miles de personas mayores a controlar mejor sus enfermedades crónicas, evitar internaciones hospitalarias y respetar sus prescripciones médicas vitales.

La semana pasada, los responsables de Healthfirst visitaron las siguientes farmacias para otorgarles el premio Healthfirst Pharmacy Excellence Award:

Brooklyn: ABC Pharmacy Inc., Pharmacia Popular Inc., Sisto Pharmacy

ABC Pharmacy Inc., Pharmacia Popular Inc., Sisto Pharmacy Bronx: Felicity Pharmacy, SJS Pharmacy Inc., Victor Pharmacy

Felicity Pharmacy, SJS Pharmacy Inc., Victor Pharmacy Manhattan: San Agustin Pharmacy (Curewell Drugs), Family Plus Pharmacy, MetroRx Pharmacy

San Agustin Pharmacy (Curewell Drugs), Family Plus Pharmacy, MetroRx Pharmacy Queens: All RX Pharmacy 1, Arcadia Health Pharmacy, Victory Pharmacy

"Las farmacias comunitarias conocen a sus pacientes por su nombre y comprenden los desafíos que afronta cada persona todos los días; además, saben que quieren más tiempo para informar a los pacientes sobre cómo tomar la medicación, pero también tienen las exigencias de dirigir un pequeño negocio", subrayó Bhavesh Modi, vicepresidente de Farmacia de Healthfirst. "Con este programa, les damos a los farmacéuticos las herramientas y los recursos que necesitan para tener un impacto todavía mayor en la salud de sus comunidades".

El cumplimiento de la medicación es uno de los factores más importantes para mejorar los resultados médicos de los miembros de Medicare a largo plazo. Las farmacias inscritas en este programa han contribuido a aumentar sustancialmente las tasas de cumplimiento, lo que garantiza que más miembros de Medicare tomen sus medicamentos según las indicaciones del médico.

"Puede resultar abrumador tener que tomar varios medicamentos sin ayuda, especialmente para nuestras personas mayores. Felicito a las farmacias locales que han sido galardonadas y elogio la iniciativa de Healthfirst de reconocer el papel que desempeñan las farmacias independientes para ayudar a los neoyorquinos a llevar una vida más sana", manifestó Gustavo Rivera, senador del estado de Nueva York y presidente del Comité de Salud del Senado.

"En el caso los pacientes que padecen varias enfermedades crónicas, queremos que les resulte lo más fácil posible conseguir y seguir tomando la medicación. Esta tecnología me avisa cuando un miembro puede necesitar ayuda para sincronizar sus medicamentos, hacer un seguimiento después de iniciar una nueva terapia o agilizar las recetas", afirmó Priyank Patel, propietario de Felicity Pharmacy.

El anuncio se publica durante el Mes de los Farmacéuticos Americanos, justo antes de la inscripción abierta de Medicare, lo que subraya el papel fundamental que desempeñan los farmacéuticos a la hora de informar a los neoyorquinos mayores sobre sus decisiones en materia de salud. Al honrar a las farmacias comunitarias con los Premios a la Excelencia Farmacéutica, Healthfirst ratifica su compromiso de empoderar a los proveedores locales para que presten una atención personalizada y de primera calidad.

Acerca de Healthfirst



Fundada hace más de 30 años por los principales sistemas hospitalarios del sur del estado de Nueva York, el modelo de asociación de Healthfirst promueve la coordinación y la colaboración significativas entre los hospitales, los sistemas de salud y los proveedores comunitarios de su red, y de ese modo, mejora la calidad de la atención, con beneficios tangibles en la salud de sus miembros. En la actualidad, Healthfirst presta servicio a más de dos millones de miembros en la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados de Westchester, Rockland, Sullivan y Orange. Healthfirst suministra productos líderes en el mercado que se adaptan a cada etapa de la vida, en particular, Medicaid, Medicare Advantage, Child Health Plus, Essential Plan, Long-Term Care y Qualified Health. Para saber más sobre Healthfirst, visite healthfirst.org.

