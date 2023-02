G7 amenaza a Rusia con graves consecuencias si usa armas biológicas o nucleares en Ucrania

Los países que conforman el G7 amenazaron a Rusia con graves consecuencias si usa armas biológicas o nucleares en Ucrania.

La advertencia en contra de Rusia se da a un año de iniciada la operación militar rusa en territorio separatista ucraniano.

Por medio de un comunicado de prensa, tras una reunión virtual con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se calificó la acción de Rusia como inaceptable.

Asimismo, mostró su preocupación por la salida del gobierno de Vladimir Zelenski del acuerdo New Start y el control de la planta de Zaporiyia, lo que dejaría graves consecuencias.

“Seguimos comprometidos con la diplomacia y damos la bienvenida y apoyamos los esfuerzos del presidente Zelenski para promover una paz integral, justa y duradera en línea con la Carta de la ONU al delinear los principios básicos en su fórmula de paz”, apunta el documento oficial.

Además, reafirmaron su apoyo inquebrantable a Ucrania durante el tiempo que fuera necesario.

I took part in the meeting of the G7 leaders.

In the first part I thanked the partners for their help during this year.

In the second, I presented our priorities to the partners in detail.

I am sure that we are able to make progress in the implementation of each of the priorities pic.twitter.com/dbcnb58393

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023